В Украине это вполне нормально, а в Италии можно получить большой штраф

В Италии за вынесенный мусор можно получить штраф. Фото: unsplash/depositphotos

Привычное бытовое действие, которое в Украине редко вызывает проблемы, в Италии может обернуться ощутимым штрафом. Речь идет о выбрасывании мусора. Этот процесс во многих итальянских городах строго регламентирован и контролируется муниципальными властями.

Украинка Татьяна проживает в Италии и делится особенностями местной жизни в соцсетях. По ее словам, вынести мусор "когда удобно" здесь не получится. Если это сделать до 16:00, можно получить штраф в 150 евро.

"В Украине вынести мусор после заката это плохая примета. В Италии это единственный шанс не получить штраф в 150 евро. Здесь царит настоящая мусорная диктатура. Вынесешь пакет до четырех дня — штраф 150 евро. Перепутаешь пластик с бумагой — готовь 300", — говорит украинка.

Правила не ограничиваются только временем. Старую мебель или крупногабаритные вещи запрещено просто оставлять возле контейнеров. За выброшенный стул или шкаф штраф может достигать 600-1000 евро. Для контроля есть особые городские приложения с календарями, указывающие, в какой день и что конкретно разрешено выбрасывать.

По словам Татьяны, местная полиция даже может проверять мусорные пакеты, разрезать их и искать чеки с именами, чтобы идентифицировать нарушителя. Такой подход вызвал оживленное обсуждение среди пользователей. Одни сравнивают это с правилами в Германии или Испании, другие отмечают, что даже в пределах Италии нормы могут существенно отличаться в зависимости от города.

В частности пишут: "У меня дома всегда говорят, что после заката вместе с мусором выносится тоже счастье из дома"; "Если в Украине после заката в комендантский час вынести мусор — также можно получить штраф"; "Я в Германии вообще ночью выношу мусор"; "В каком это городе? В Риме вообще нет таких приколов"; "В Испании знаю, что до 20:00 нельзя выносить. Но нет карточек или аппликации".

