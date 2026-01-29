В Україні це цілком нормально, а в Італії можна отримати великий штраф

Звична побутова дія, яка в Україні рідко викликає проблеми, в Італії може обернутися відчутним штрафом. Йдеться про викидання сміття. Цей процес в багатьох італійських містах суворо регламентований і контролюється муніципальною владою.

В Італії за винесене сміття можна отримати штраф. Фото: unsplash/depositphotos

Українка Тетяна проживає в Італії та ділиться особливостями місцевого життя у соцмережах. За її словами, винести сміття "коли зручно" тут не вийде. Якщо зробити це до 16:00, можна отримати штраф у 150 євро.

"В Україні винести сміття після заходу сонця це погана прикмета. В Італії це єдиний шанс не отримати штраф у 150 євро. Тут панує справжня сміттєва диктатура. Винесеш пакет до четвертої дня — штраф 150 євро. Переплутаєш пластик з папером — готуй 300", — говорить українка.

Правила не обмежуються лише часом. Старі меблі або великогабаритні речі заборонено просто залишати біля контейнерів. За викинутий стілець чи шафу штраф може сягати 600-1000 євро. Для контролю існують спеціальні муніципальні застосунки з календарями, які вказують, у який день і що саме дозволено викидати.

За словами Тетяни, місцева поліція навіть може перевіряти пакети зі сміттям, розрізати їх і шукати чеки з іменами, щоб ідентифікувати порушника. Такий підхід викликав жваве обговорення серед користувачів. Одні порівнюють це з правилами в Німеччині чи Іспанії, інші зазначають, що навіть у межах Італії норми можуть суттєво відрізнятися залежно від міста.

Зокрема пишуть: "У мене вдома завжди кажуть, що після заходу сонця разом зі сміттям виноситься теж щастя з дому"; "Якщо в Україні після заходу сонця в комендантську годину винести сміття — також можна отримати штраф"; "Я в Німеччині взагалі вночі виношу сміття"; "В якому це місті? В Римі взагалі немає таких приколів"; "В Іспанії знаю, що до 20:00 не можна виносити. Але немає карточок чи аплікації".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що спростували один з найбільших міфів про українців у Польщі.

Також "Коментарі" писали, що пенсіонер, який збирає сміття виявився мільйонером. Він купив свій десятий будинок.