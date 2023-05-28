В Венеции вода в главном канале резко изменила цвет: известная причина (ФОТО)

28 мая вода в главном канале Венеции резко изменила цвет и стала флуоресцентно-зеленой. Власти немедленно принялись выяснять, что стало причиной. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пожарную службу Италии.

Вода в главном канале Венеции изменила цвет (фото twitter.com/zaiapresidente)

В сообщении агентства говорится, что этот случай восходит к недавним эпизодам в Италии, когда группы защитников окружающей среды красили памятники, в том числе использовали растительный уголь, чтобы покрасить воду фонтана Треви в Риме в черный цвет в знак протеста против ископаемого топлива.

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Но в этом случае никто из эко-активистов не взял на себя ответственность за произошедший в главном канале Венеции инцидент.

Местное итальянское агентство по охране окружающей среды взяло образцы воды и пытается идентифицировать вещество, которое стало причиной изменения цвета.

В свою очередь префект Венеции Лука Зайя созвал экстренное совещание с участием полиции, чтобы расследовать этот инцидент и изучить вероятные контрмеры.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что вулкан Этна очнулся. Из-за новой активности вулкана Этна на Сицилии аэропорт в итальянском городе Катания закрыли на несколько часов или до времени завершения извержения. 21 мая из-за активной деятельности вулкана его пепел покрыл взлетные полосы аэропорта. Поэтому администрация аэропорта сообщила, что рейсы в и из популярного туристического города будут остановлены, пока не будут восстановлены безопасные условия для авиаперелетов. Кроме взлетных полос, пепел также укрыл местные крыши домов и автомобили.

Эксперты из Итальянского института геофизики и вулканологии подчеркнули, что наблюдению за активностью вулкана мешают дождевые облака, наблюдаемые в последние дни в этом районе.



