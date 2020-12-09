Венецию затопило из-за ошибки в прогнозе

После последнего подтопления, когда вся Венеция буквально стояла в воде, были обновлены защитные шлюзы. Но после проливных дождей, Венеция снова "стоит вся в воде". ФОТО: Из открытых источников

Как пишет издание Corriere della Sera, Венеции снова оказалась подтопленной из-за ошибок в прогнозе о масштабах подъема воды. Сегодня уровень воды поднялся больше чем на 130 см, в результате город оказался в воде. Систему мобильных шлюзов Mose, которая помогает бороться с подтоплением, не запустили из-за ошибки в прогнозе. Шлюзы открываются после поднятия воды более чем на 130 см, а в прогнозе говорилось, что вода может подняться не более чем на 120 см. На время, когда стали понятны реальные масштабы прилива, запускать дамбу было уже поздно.

На этот раз наводнение не такое, как было в прошлом году, когда вода поднялась практически до 200 см. Кроме Венеции, от непогоды страдают ряд других городов.









Напомним, "Комментарии" писали, что туристы в Венеции в последние годы стали вести себя неподобающим образом: стали приезжать все больше людей, которые купаются в каналах, сидят посреди улицы и много мусорят. В итоге власти города решили приложить усилия, чтобы ограничить число посетителей города 30 миллионами в год.

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