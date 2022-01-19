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Во время конференции итальянских политиков появилось порно (ВИДЕО)

Неизвестные вывели на экран хентай по мотивам Final Fantasy 7

сегодня, 23:30
Автор:

Лиля Воробьева
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Масштабное мероприятие, организованное в онлайн-режиме итальянским сенатом, внезапно остановила трансляция порно-ролика. В ходе конференции, в которой участвовали политики этой страны, на экране внезапно появился хентай с участием героев игры Final Fantasy 7. Об этом сообщает Kotaku .

Во время конференции итальянских политиков появилось порно (ВИДЕО)

Порно предстало перед выступлением лауреата Нобелевской премии по физике Джорджио Париз (фото - скриншот)

Ситуация выглядела комично. Серьезно настроенные представители парламента и уважаемые управленцы хотели своими выступлениями заглушить стоны порноучастников, но не смогли этого сделать.

Это мероприятие инициировали представители итальянского политического объединения "Движение пяти звезд". На нем обсуждался вопрос прозрачности в процессе государственного управления.

Тридцать минут во время проведения конференции прошли в рабочем ритме. В то время как взял слово лауреат Нобелевской премии по физике Джорджио Паризи, на экране итальянские парламентарии увидели голую Тифу Локхарт.

Порно-проделка транслировалась в эфире еще до минуты и в то время организаторы мероприятия его выключили. Участники мероприятия убеждены, что это проделки местных хакеров.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в США в эфире телеканала вместо прогноза погоды случайно показали порно. Инцидент произошел в американском штате Вашингтон. В прямом эфире местного телеканала под названием KREM начал проигрываться 13-секундный видеоролик порнографического содержания. В этот момент метеоролог сообщала, что штат ожидает несколько дней хорошей погоды после холодных выходных. Ведущие никак не отреагировали на конфузную ситуацию. P Ид выпуск новостей, представители канала извинился перед зрителями.



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Источник: https://kotaku.com/final-fantasy-vii-porn-interrupts-government-meeting-1848378136?ref=vgtimes.ru
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