Вслед за Макроном план Трампа по Украине отбросила Мелони: что происходит

Италия не собирается покупать у Соединенных Штатов вооружение для передачи его Украине, даже после того, как глава Белого дома выступил с соответствующим предложением. Но Рим серьезно работает над вопросами логистики выделенной помощи. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "La Stampa".

Эммануэль Макрон и Джорджия Мелони. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на источники в итальянском правительстве СМИ отмечает, что власти Италии не планируют покупать в Штатах вооружение, и передавать его Украине.

Одна из причин заключается в том, что итальянские системы вооружения, которые уже предоставлены Киеву, или могут быть предоставлены в будущем, базируются на других технологических конфигурациях и не будут совместимы с американской техникой.

Но более важный фактор – это отсутствие средств, которые Италия может выделить для финансовых операций такого типа. Как объясняют источники издания, единственные закупки оружия у Соединенных Штатов, которые Италия планирует, — это ранее анонсированная партия самолетов F-35, запланированная на следующее десятилетие.

По словам представителей итальянского правительства, пока единственный официальный запрос Альянса к европейским странам касается их готовности заниматься логистикой транспортировки оружия, предоставленного США, в Украину.

Этот кейс сейчас обсуждается Министерством обороны Италии. Пока непонятно, о каких именно обязательствах идет речь.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Европе набирает обороты новая инициатива в поддержку Украины, направленная на закупку вооружения, однако Франция решила не участвовать в плане приобретения американских систем, сообщает Politico.

Предложение, инициированное Германией, предусматривает совместные закупки вооружения из США для нужд Вооруженных сил Украины. Такая схема позволяет избежать открытого противостояния внутри американского политикума, в частности изоляционистскому крылу движения MAGA, и в то же время дает президенту Дональду Трампу политическое оправдание.



