Армия обороны Израиля подтвердила гибель премьер-министра ХАМАС

Высокопоставленный представитель ХАМАС Равхи Муштах, фактический премьер-министр сектора Газа, был убит в результате израильского удара несколько месяцев назад, сообщили Армия обороны Израиля и Шин-Бет, пишет The Times of Israel.

Чиновники ХАМАС (слева направо) Рави Муштаха, Самех аль-Сирадж и Сами Одех. Текст на красных полосках гласит: «Уничтожен». Фото: Армия обороны Израиля

По данным военных и Шин-Бет, Муштаха подвергся нападению в секторе Газа три месяца назад вместе с должностными лицами ХАМАС Самехом аль-Сираджем, занимавшим пост министра безопасности в политическом бюро ХАМАС, и Сами Одехом, главой "общего механизма безопасности" ХАМАС.

Армия обороны Израиля подтверждает, что в результате удара погибли трое боевиков.

Ударом, нанесенным истребителями, уничтожены чиновники, когда они прятались в тоннеле на севере сектора Газа. Армия обороны Израиля утверждает, что у нее были "точные разведданные", что указывали на то, что чиновники находились в тоннеле.

Военные описывают тоннель как "укрепленное и оборудованное подземное сооружение", которое "служило командно-контрольным центром ХАМАС и позволяло старшим оперативникам оставаться в нем в течение длительного времени".

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