logo

BTC/USD

60242.85

ETH/USD

2326.30

LTC/USD

62.44

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

46.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Личности Армия обороны Израиля подтвердила гибель премьер-министра ХАМАС
commentss НОВОСТИ Все новости

Армия обороны Израиля подтвердила гибель премьер-министра ХАМАС

Несколько чиновников погибли в результате авиаудара в секторе Газа несколько месяцев назад

сегодня, 13:03
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Высокопоставленный представитель ХАМАС Равхи Муштах, фактический премьер-министр сектора Газа, был убит в результате израильского удара несколько месяцев назад, сообщили Армия обороны Израиля и Шин-Бет, пишет The Times of Israel.

Армия обороны Израиля подтвердила гибель премьер-министра ХАМАС

Чиновники ХАМАС (слева направо) Рави Муштаха, Самех аль-Сирадж и Сами Одех. Текст на красных полосках гласит: «Уничтожен». Фото: Армия обороны Израиля

По данным военных и Шин-Бет, Муштаха подвергся нападению в секторе Газа три месяца назад вместе с должностными лицами ХАМАС Самехом аль-Сираджем, занимавшим пост министра безопасности в политическом бюро ХАМАС, и Сами Одехом, главой "общего механизма безопасности" ХАМАС.

Армия обороны Израиля подтверждает, что в результате удара погибли трое боевиков.

Ударом, нанесенным истребителями, уничтожены чиновники, когда они прятались в тоннеле на севере сектора Газа. Армия обороны Израиля утверждает, что у нее были "точные разведданные", что указывали на то, что чиновники находились в тоннеле.

Военные описывают тоннель как "укрепленное и оборудованное подземное сооружение", которое "служило командно-контрольным центром ХАМАС и позволяло старшим оперативникам оставаться в нем в течение длительного времени".

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Рейтинг самых влиятельных евреев мира: на каком месте Зеленский

The Иерусалим Post опубликовал рейтинг 50 самых влиятельных евреев мира. Первую тройку мест заняли американцы: возглавил список Дуг Эмхофф – второй джентльмен США, муж вице-президента и кандидата в президенты США Камалы Харрис. За ним следует губернатор Пенсильвании Джо Шапиро и миллиардер Билл Экман.

Израильское издание поставило своего премьера Биньямина Нетаньяху на пятое место сразу после госсекретаря США Энтони Блинкена. Президент Украины Владимир Зеленский занял 22-е место. В 2022 году именно он возглавлял рейтинг от The Jerusalem Post .



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости