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Блогер из Молдовы назвал Россию врагом и обещал купить дроны для ВСУ

Несколько месяцев назад парня в России задержали, пытали, а затем депортировали его из Москвы в Молдову.

сегодня, 20:32
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Автор:

Моесеенко Валентина

Некоглай (Николай Лебедев) – один из самых популярных блоггеров в русскоязычном сегменте, в "Тик-Токе" у него около 9,5 млн подписчиков. Он из Молдовы, до прошлого года живший в Москве, пишут "Комментарии" со ссылкой на BBC.

Блогер из Молдовы назвал Россию врагом и обещал купить дроны для ВСУ

Молдовский блогер Некоглай пообещал закупить для ВСУ дроны на 100 тыс. долларов

Парня задержали в ноябре 2022 года за то, что он записал ролик-пародию на русского солдата, отвергавшего от себя гранаты. Суд в Москве решил депортировать его из Москвы в Молдову. Некоглай записал на видео извинения – при этом он был обрыт налысо, а на лице были следы побоев. Позже он заявил, что его пытали в полиции, в частности, хотели изнасиловать бутылкой.

Теперь Некоглай записал новое видео, в котором говорит, что "будет до конца жизни врагом российского режима" и будет бороться с ним. "Я до конца жизни буду говорить о политике. Я буду до конца жизни врагом российского режима", – заявил блоггер. Он пообещал, что закупит дроны для украинской армии на сумму около 100 тыс. долларов и лично передаст их ВСУ – о чем и снимет свой очередной ролик в ближайшее время.

Лебедев, известный как Некоглай – молдавский тиктокер, стриммер, видеоблогер и хип-хоп исполнитель. 10 января 2022 года Некоглай вместе со стримером и тиктокером Иваном Золо установили рекорд зрителей по прямому эфиру в русскоязычном сообществе Twitch, трансляцию посмотрели 578 тысяч человек. Однако пользователи Twitch не признают эту запись из-за обвинений в обмане зрителей.

Планы блоггера вызвали громкий скандал в России, где местные пропагандисты заявляют, что деньги на дроны для ВСУ Некоглай заработал в РФ, где и стал успешным блоггером. Все его счета они требуют немедленно конфисковать.

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