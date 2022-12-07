logo

BTC/USD

16828.27

ETH/USD

1234.34

LTC/USD

76.84

USD/UAH

39.75

EUR/UAH

41.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Личности Короля Чарльза ІІІ прилюдно забросали яйцами (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Короля Чарльза ІІІ прилюдно забросали яйцами (ВИДЕО)

Охранники монарха молниеносно среагировали на инцидент и оградили короля от летевших в его сторону сырых яиц.

сегодня, 03:15
Поделитесь публикацией:
Автор:

Анна Нестерова








Во вторник, 6 декабря, во время визита короля Великобритании Чарльза III в центр английского города Лутон произошел неприятный инцидент.

Короля Чарльза ІІІ прилюдно забросали яйцами (ВИДЕО)

Чарльз ІІІ/ Фото из открытых источников

Так, во время того, как монарх общался с собравшимися на площади людьми и обменивался с толпой рукопожатиями, в него внезапно полетели яйца. Судя по видеокадрам, в монарха попали один раз, но он с невозмутимым видом продолжил общение с представителями общественности.

Охранники Карла III молниеносно отреагировали на внештатную ситуацию и поспешили отвести 74-летнего короля в безопасное место. Сообщается, что злоумышленника задержали и арестовали. Личность провокатора не разглашается. Также не известны и мотивы его поступка.

После инцидента монарх спокойно продолжил общение с людьми и вел себя достаточно непринужденно.

Стоит отметить, что менее месяца назад аналогичная ситуация произошла во время визита Чарльза III в Йорк. В прошлый раз в короля также начали бросать яйца из толпы. К счастью они разбились об асфальт и не достигли цели. Злоумышленника задержали. 

Интересно, что Принц Чарльз взял себе тронное имя Карл III после того, как стал новым королем Великобритании. Об этом в сентябре сообщила журналистам премьер-министр стран Лиз Трасс. Он унаследовал трон 8 сентября 2022 года в возрасте 73 лет, после кончины его матери королевы Елизаветы II. Таким образом он стал старейшим королём Британии на момент начала правления. Его коронация должна состояться 6 мая 2023 года.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в Северной Корее родителей заставляют переименовывать детей: список новых имен шокирует. Руководство КНДР пригрозило штрафами тем родителям, которые не хотят называть своих детей патриотическими именами.

Читайте также: Илон Маск собирается чипировать людей. На днях Илон Маск ошарашил широкую общественность заявлением о том, что его компания Neuralink начнет проводить испытания по чипированию людей.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!