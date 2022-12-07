Короля Чарльза ІІІ прилюдно забросали яйцами (ВИДЕО)



















Во вторник, 6 декабря, во время визита короля Великобритании Чарльза III в центр английского города Лутон произошел неприятный инцидент.

Чарльз ІІІ/ Фото из открытых источников

Так, во время того, как монарх общался с собравшимися на площади людьми и обменивался с толпой рукопожатиями, в него внезапно полетели яйца. Судя по видеокадрам, в монарха попали один раз, но он с невозмутимым видом продолжил общение с представителями общественности.

Охранники Карла III молниеносно отреагировали на внештатную ситуацию и поспешили отвести 74-летнего короля в безопасное место. Сообщается, что злоумышленника задержали и арестовали. Личность провокатора не разглашается. Также не известны и мотивы его поступка.

После инцидента монарх спокойно продолжил общение с людьми и вел себя достаточно непринужденно.

Стоит отметить, что менее месяца назад аналогичная ситуация произошла во время визита Чарльза III в Йорк. В прошлый раз в короля также начали бросать яйца из толпы. К счастью они разбились об асфальт и не достигли цели. Злоумышленника задержали.

Интересно, что Принц Чарльз взял себе тронное имя Карл III после того, как стал новым королем Великобритании. Об этом в сентябре сообщила журналистам премьер-министр стран Лиз Трасс. Он унаследовал трон 8 сентября 2022 года в возрасте 73 лет, после кончины его матери королевы Елизаветы II. Таким образом он стал старейшим королём Британии на момент начала правления. Его коронация должна состояться 6 мая 2023 года.

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