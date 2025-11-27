Кто может стать генсеком ООН после Антониу Гутерриша: Аргентина выдвинула своего кандидата

Правительство Аргентины официально выдвинуло действующего гендиректора Международного агентства атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси кандидатом на пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций.

Рафаэль Гросси. Фото: из открытых источников

Министр иностранных дел Аргентины Пабло Кирно в своем сообщении в сети Х подчеркнул, что для него "честь и привилегия" представит кандидатуру Рафаэля Гросси на должность Генерального секретаря ООН.

По словам Кирно, Гросси имеет более чем 40-летний опыт дипломатической службы, а в последние годы возглавляет Международное агентство по атомной энергии, демонстрируя высокий профессиональный уровень. Он также напомнил, что в 2023 году Гросси был переизбран на второй срок в качестве директора МАГАТЭ, что подтвердило его лидерские качества.

"Его глубокие познания в области многосторонней системы, его способность способствовать дипломатическому диалогу, его доказанная эффективность в ситуациях конфликтов и серьезных международных кризисов как беспристрастного и эффективного собеседника, его техническая и лингвистическая компетентность, а также приверженность Уставу ООН делают его отличным кандидатом", — отметил глава МИД.

Издание Europa Press уточнило, что Гросси выдвинут кандидатом на должность генсека ООН на период 2027-2031 годов в рамках открытой процедуры избрания преемника Антониу Гутерриша.

Что известно о Рафаэле Гросси

Нынешний гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси имеет степени магистра политологии и международных отношений, а также докторскую степень по истории и международной политике.

До того как возглавить МАГАТЭ, он работал заместителем директора агентства с 2010 по 2013 год, когда им руководил Юкия Амано. С 2013 по 2019 год Гросси также занимал должность посла Аргентины в Австрии во время президентств Кристины Фернандес де Киршнер и Маурисио Макри.

