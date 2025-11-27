logo

Главная Новости Мир Личности Кто может стать генсеком ООН после Антониу Гутерриша: Аргентина выдвинула своего кандидата
commentss НОВОСТИ Все новости

Кто может стать генсеком ООН после Антониу Гутерриша: Аргентина выдвинула своего кандидата

Следующим генеральным секретарем ООН имеет шанс стать нынешний гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси

27 ноября 2025, 09:38
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Правительство Аргентины официально выдвинуло действующего гендиректора Международного агентства атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси кандидатом на пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций.

Кто может стать генсеком ООН после Антониу Гутерриша: Аргентина выдвинула своего кандидата

Рафаэль Гросси. Фото: из открытых источников

Министр иностранных дел Аргентины Пабло Кирно в своем сообщении в сети Х подчеркнул, что для него "честь и привилегия" представит кандидатуру Рафаэля Гросси на должность Генерального секретаря ООН.

По словам Кирно, Гросси имеет более чем 40-летний опыт дипломатической службы, а в последние годы возглавляет Международное агентство по атомной энергии, демонстрируя высокий профессиональный уровень. Он также напомнил, что в 2023 году Гросси был переизбран на второй срок в качестве директора МАГАТЭ, что подтвердило его лидерские качества.

"Его глубокие познания в области многосторонней системы, его способность способствовать дипломатическому диалогу, его доказанная эффективность в ситуациях конфликтов и серьезных международных кризисов как беспристрастного и эффективного собеседника, его техническая и лингвистическая компетентность, а также приверженность Уставу ООН делают его отличным кандидатом", — отметил глава МИД.

Издание Europa Press уточнило, что Гросси выдвинут кандидатом на должность генсека ООН на период 2027-2031 годов в рамках открытой процедуры избрания преемника Антониу Гутерриша.

Что известно о Рафаэле Гросси

Нынешний гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси имеет степени магистра политологии и международных отношений, а также докторскую степень по истории и международной политике.

До того как возглавить МАГАТЭ, он работал заместителем директора агентства с 2010 по 2013 год, когда им руководил Юкия Амано. С 2013 по 2019 год Гросси также занимал должность посла Аргентины в Австрии во время президентств Кристины Фернандес де Киршнер и Маурисио Макри.

Как сообщал портал "Комментарии", недавно генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш снова призвал мировых лидеров к срочным действиям, назвав превышение глобальной температуры в 1,5°C "красной линией для человечества".



Источник: https://www.europapress.es/internacional/noticia-argentina-oficializa-candidatura-grossi-secretaria-general-naciones-unidas-20251126232302.html?utm_source=chatgpt.com#google_vignette
