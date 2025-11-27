Хто може стати генсеком ООН після Антоніу Гутерріша: Аргентина висунула свого кандидата

Уряд Аргентини офіційно висунув чинного гендиректора Міжнародного агентства атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі кандидатом на пост генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй.

Рафаель Гроссі. Фото: з відкритих джерел

Міністр закордонних справ Аргентини Пабло Кірно у своєму дописі в мережі Х наголосив, що для нього "честь і привілей" представити кандидатуру Рафаеля Гроссі на посаду Генерального секретаря ООН.

За словами Кірно, Гроссі має більш ніж 40-річний досвід дипломатичної служби, а останні роки очолює Міжнародне агентство з атомної енергії, демонструючи високий професійний рівень. Він також нагадав, що у 2023 році Гроссі був переобраний на другий термін як директор МАГАТЕ, що підтвердило його лідерські якості.

"Його глибокі пізнання в галузі багатосторонньої системи, його здатність сприяти дипломатичному діалогу, його доведена ефективність у ситуаціях конфліктів і серйозних міжнародних криз як неупередженого й ефективного співрозмовника, його технічна та лінгвістична компетентність, а також прихильність до Статуту ООН роблять його чудовим кандидатом", — зазначив глава МЗС Аргентини.

Видання Europa Press уточнило, що Гроссі висунуто кандидатом на посаду генсека ООН на період 2027–2031 років у межах відкритої процедури обрання наступника Антоніу Гутерріша.

Що відомо про Рафаеля Гроссі

Нинішній гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі має ступені магістра політології та міжнародних відносин, а також докторський ступінь з історії та міжнародної політики.

До того як очолити МАГАТЕ, він працював заступником директора агентства з 2010 по 2013 рік, коли ним керував Юкія Амано. З 2013 по 2019 рік Гроссі також обіймав посаду посла Аргентини в Австрії під час президентств Крістіни Фернандес де Кіршнер та Маурісіо Макрі.

