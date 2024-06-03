Мексику впервые возглавит женщина: кто победил на президентских выборах

В Мексике закончились президентские выборы, завершившиеся исторической победой Клаудии Шейнбаум. За нее отдали голоса от 58,3% до 60,7% избирателей, тогда как ее ближайший конкурент, Хочитль Гальвес, получил только 29% голосов. Эти данные, зафиксированные избирательной комиссией, указывают на большой отрыв и народную поддержку Шейнбаума, которая станет первой женщиной-президентом страны.

Первая женщина-президент Мексики, получившая рекордную поддержку избирателей

Шейнбаум, 61-летняя ученая и политик, до своего президентства занимавшая должность мерки Мехико, хорошо известна за свою работу в области охраны окружающей среды. Она также отмечена среди коллективных лауреатов Нобелевской премии мира 2007 года как член Межправительственной группы экспертов по изменению климата.

Шейнбаум представляет движение национального возрождения, партию нынешнего президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, и ее победа является продолжением его политической линии, которая сосредоточена на социальных изменениях и реформах.

Борьба с преступностью: ключевая перспектива новой администрации

Один из главных пунктов предвыборной программы Клаудии Шейнбаум состоит в борьбе с преступностью. При ее мэрстве в Мехико количество умышленных убийств в столице достигло самого низкого уровня за последние три десятилетия, и оно планирует использовать этот опыт на всеукраинском уровне. Шейнбаум обещает сосредоточиться на координации между Национальной гвардией, полицией штатов, прокуратурой и разведывательными службами.

В период 2018-2022 годов количество умышленных убийств в Мексике превышало 30 тысяч ежегодно, достигнув пика в 2020 году с 36,773 убийствами. Хотя уровень убийств снижается с 2020 года, преступность все еще остается серьезной проблемой для 130-миллионной нации.

Нынешние выборы, во время которых выбирали не только президента, но и губернаторов и тысячи депутатов разных уровней, также ознаменовались многочисленными насильственными инцидентами, включавшими убийство 36 кандидатов.