Президент РФ Владимир Путин уже не так опасен для мира в мире – на первое место вышел президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп. Фото портал "Комментарии"

Такие данные получили в результате опроса, проведенного в Испании, пишет издание "Громадське".

Респондентов попросили оценить, кто из мировых лидеров представляет наибольшую угрозу миру в мире. 81% тех, кто оценивал Трампа, называют его опасным, а в отношении Путина так считают 79,3%, пишет издание.

"63% испанцев выбрали Трампа как человека, который сейчас представляет "очень большую" угрозу миру, когда в отношении российского руководителя результат держится на отметке 52%", — пишет издание.

Далее в рейтинге самых опасных для мира в мире испанцы определили премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху с результатом 71% и новоизбранного аятолла Ирана Моджтаба Хаменеи — 63%.

"Северокорейского диктатора Ким Чен Ына угрозой считают 62% испанцев, а главу Китая Си Цзиньпиня — 49%. В список попала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен — "опасной" ее считают 25% опрошенных граждан Испании", — говорится в сообщении.

Также по результатам опроса 52% граждан Испании считают, что в ближайший год Россия не нападет на страны Европейского Союза. 81% уверены, что США в этом году начнет новое военное вторжение в другую страну.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Соединенных Штатах опровергли слова президента Владимира Зеленского. Государственный секретарь США Марко Рубио возразил, что США требуют от Украины выхода из Донбасса в обмен на гарантии безопасности.



