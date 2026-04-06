Небезпечніший за Путіна, Кім Чен Ина та Хаменеї: Трамп очолив антирейтинг
commentss НОВИНИ Всі новини

Небезпечніший за Путіна, Кім Чен Ина та Хаменеї: Трамп очолив антирейтинг

Президент США Трамп обігнав лідера РФ Путіна та очолив антирейтинг

6 квітня 2026, 19:27
Кречмаровская Наталия

Президент РФ Володимир Путін уже не такий небезпечний для миру у світі — на перше місце вийшов президент США Дональд Трамп. 

Дональд Трамп. Фото портал "Коментарі"

Такі дані отримали в результаті опитування, проведеного в Іспанії, пише видання “Громадське”. 

Респондентів попросили оцінити, хто зі світових лідерів становить найбільшу загрозу для миру у світі. 81% тих, хто оцінював Трампа, називають його небезпечним, а щодо Путіна, то так вважають 79,3%, пише видання. 

“63% іспанців обрали Трампа як людину, яка нині становить “дуже велику” загрозу для миру, коли стосовно російського очільника результат тримається на позначці 52%”, — пише видання.

Далі у рейтингу найнебезпечніших для миру у світі іспанці визначили прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу з результатом 71%, та новообраного аятолу Ірану Моджтаба Хаменеї — 63%.

“Північнокорейського диктатора Кім Чен Ина загрозою вважають 62% іспанців, а очільника Китаю Сі Цзіньпіня — 49%. До списку потрапила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн — “небезпечною” її вважають 25% опитаних громадян Іспанії”, — йдеться у повідомленні. 

Також за результатами опитування 52% громадян Іспанії вважають, що у найближчий рік Росія точно не нападе на країни Європейського Союзу. 81% упевнений, що США цьогоріч почне нове військове вторгнення в іншу країну.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Сполучених Штатах спростували слова президента Володимира Зеленського. Державний секретар США Марко Рубіо заперечив, що США вимагають від України виходу з Донбасу в обмін на гарантії безпеки.




Джерело: https://hromadske.ua/europa/261974-ispantsi-vvazaiut-trampa-nebezpechnishym-dlia-myru-u-sviti-niz-putina-opytuvannia-el-pais
