Небезпечніший за Путіна, Кім Чен Ина та Хаменеї: Трамп очолив антирейтинг

Президент РФ Володимир Путін уже не такий небезпечний для миру у світі — на перше місце вийшов президент США Дональд Трамп.

Такі дані отримали в результаті опитування, проведеного в Іспанії, пише видання “Громадське”.

Респондентів попросили оцінити, хто зі світових лідерів становить найбільшу загрозу для миру у світі. 81% тих, хто оцінював Трампа, називають його небезпечним, а щодо Путіна, то так вважають 79,3%, пише видання.

“63% іспанців обрали Трампа як людину, яка нині становить “дуже велику” загрозу для миру, коли стосовно російського очільника результат тримається на позначці 52%”, — пише видання.

Далі у рейтингу найнебезпечніших для миру у світі іспанці визначили прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу з результатом 71%, та новообраного аятолу Ірану Моджтаба Хаменеї — 63%.

“Північнокорейського диктатора Кім Чен Ина загрозою вважають 62% іспанців, а очільника Китаю Сі Цзіньпіня — 49%. До списку потрапила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн — “небезпечною” її вважають 25% опитаних громадян Іспанії”, — йдеться у повідомленні.

Також за результатами опитування 52% громадян Іспанії вважають, що у найближчий рік Росія точно не нападе на країни Європейського Союзу. 81% упевнений, що США цьогоріч почне нове військове вторгнення в іншу країну.

