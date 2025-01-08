Президент Южной Кореи забаррикадировался в своей резиденции, которую могут штурмовать

На этой неделе президентская служба безопасности (PSS) укрепила территорию комплекса, где находится президент Юн Сок Йоль, колючей проволокой и баррикадами, используя автобусы, чтобы перекрыть доступ к резиденции, пишет Reuters.

Президент Южной Кореи. Фото: Reuters

Один из адвокатов Юна заявил, что президент не может согласиться с исполнением ордера на арест, поскольку он был издан судом не той юрисдикции, а группа следователей, сформированная для проверки действующего лидера, не имела на это полномочий.

В свою очередь глава Управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO) О Дон Вон пообещал сделать все возможное, чтобы арестовать президента.

Местные СМИ сообщали о нескольких сценариях ареста Юна. Они включают мобилизацию специальных политических тактических подразделений и тяжелой техники для прорыва баррикад, а также более 2000 полицейских для оттеснения президентской охраны.

Еще одна проблема: у резиденции находятся протестующие: одни поддерживают Юна, другие выступают против него. Есть опасения, что такая операция может нанести ущерб мирным жителям.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что суд в Сеуле утвердил ордер на арест Юн Сок Йоля, сообщает информационное агентство "Ренхап". Это первый случай в истории страны, когда ордер выдан на арест действующего главы государства.

Согласно источникам издания, арест санкционирован по трем обвинениям: злоупотребление властью, неконституционная попытка введения военного положения и попытка мятежа. Ордер предусматривает задержание президента в течение 48 часов. Также суд разрешил провести обыск в его резиденции. Юн Сок Ель ранее трижды проигнорировал вызовы на допрос по этим делам. 14 декабря парламент Южной Кореи со второй попытки проголосовал за его отстранение.