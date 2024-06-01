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Саммит в Сингапуре: Украина и Индонезия обсудили сотрудничество

Президенты обсудили прогресс в реализации Украинской формулы мира

сегодня, 19:40
Автор:
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Черновалова Кристина
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Во время азиатского саммита по безопасности "Диалог Шангри-Ла", который проходит в Сингапуре, состоялась важная встреча президентов Украины и Индонезии. Владимир Зеленский и Прaбово Субианто обсудили прогресс в реализации Украинской формулы мира. 

Саммит в Сингапуре: Украина и Индонезия обсудили сотрудничество

Зеленский встретился с президентом Индонезии

Президент Украины выразил намерение увеличить объемы поставок агропродукции в Индонезию, несмотря на трудности, вызванные российскими ограничениями на судоходство в Черном море. Зеленский подчеркнул, что эти действия направлены на укрепление продовольственной безопасности в Индонезии и поддержку международной стабильности.

Также украинский лидер обсудил с иностранным коллегой реализацию "украинской формулы мира". Зеленский выразил уверенность в необходимости участия Индонезии на предстоящем Глобальном саммите мира, который призван содействовать поддержанию суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы рассчитываем на поддержку Индонезией суверенитета и территориальной целостности Украины", — сказал Зеленский.

Саммит в Сингапуре, который продлится до 2 июня, уже привлек значительное внимание за счет своей актуальности и масштаба. Ожидается, что выступление Зеленского в последний день мероприятия окажет существенное влияние на дальнейшее развитие международных отношений.

Ранее “Комментарии” писали, что в интервью британскому изданию The Guardian президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал одну из самых болезненных тем Украины — необходимость мобилизации. Сотни тысяч украинцев добровольно отправились на фронт в начале военного конфликта, но сегодня эта волна патриотизма, кажется, иссякла.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский согласен с тем, что сумма, выделенная Конгрессом США, большая, и укомплектовать бригады "просто и быстро", но "этой скорости не хватает Западу". Медленной помощь от США очень тормозит готовность ВСУ эффективно отражать атаки агрессора. Как передает портал "Комментарии", об этом Зеленский рассказал в интервью "The Guargian".



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Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=755556876736831
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