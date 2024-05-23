Слежение за мобильными: как Северная Корея борется с "враждебными влияниями"

Северная Корея, под руководством своего лидера Ким Чен Ина, внедряет новые законы, поражающие своей строгостью и драконовскими мерами. Эти законы, как сообщает Daily Star, направлены на блокирование любых западных влияний и укрепление власти государства над личной и семейной жизнью граждан.

Ким Чен Ын запрещает развод и контролирует мобильные телефоны

Первое из нововведений состоит в создании специального подразделения полиции, задачей которого является проверка мобильных телефонов молодежи. Эта инициатива направлена на выявление "южнокорейского влияния" в среде молодых людей. За нарушение этого закона предусмотрено жесткое наказание — отправление в лагеря принудительного труда, напоминающее строжайшие времена сталинских репрессий.

Второе нововведение, вызвавшее не меньшее негодование, — это полный запрет на развод. По словам представителей власти, цитирующих NK, развод рассматривают как "социальную проблему", ведущую к "дискриминации детей". Власти утверждают, что новый закон поможет "революционизировать" семейные отношения и в результате улучшить общество в целом. Разводящиеся чиновники часто сталкиваются с профессиональной стигмой и ограничениями в карьере.

"Разлученные лица стигматизируются как ненормальные люди, совершившие жалкое и отсталое поведение, которое не должно происходить в социалистическом обществе. Твердая позиция партии состоит в том, что революция в семье эквивалентна революции в обществе, и что улучшение членов семьи экве членов общества. Как следствие, разведенные чиновники считаются такими, что не смогли революционизировать свою семью, и часто не могут продвигаться по службе или занимать важные должности", — говорится в сообщении.

Пока не известно, какие наказания будут применяться за нарушение закона о разводе, но ожидается, что они будут не менее жесткими, чем за другие правонарушения.

Эти меры подчеркивают нарастающую тенденцию к авторитаризму в Северной Корее, где правительство пытается контролировать не только политическую, но и личностную жизнь своих граждан.