Американский эсминец приблизился к Черному морю впервые с войны

Американский эсминец USS Nitze в начале февраля был ближайшим военным кораблем США в Россию с момента ее вторжения в Украину. Корабль прибыл в турецкий порт Гелджюк 3 февраля. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Jerusalem Post.

Американский эсминец USS Nitze. Фото из открытых источников

По данным израильского издания, американский эсминец вошел в турецкий порт 3 февраля. Этим портом оказался город Гелджюк, расположенный в 100 км от столицы Турции. Именно через Стамбул проходит пролив Босфор, который контролирует Эрдоган и не разрешает российским кораблям попасть в черное море.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Присутствие американского эсминца USS Nitze подтвердило 6-й флот ВМС США фотографиями в Twitter. Таким образом, американский военный корабль впервые приблизился на такое близкое расстояние к Российской Федерации с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Посол США в Турции Джефф Флейк посетил корабль, но не стал увязывать присутствие корабля с войной между Россией и Украиной, а подчеркнул, что этот визит улучшает отношения Турции с НАТО.

"Турция является высоко ценным союзником НАТО. Визит Nitze – это возможность еще больше укрепить наше давнее и жизненно важное партнерство с Турцией", – сказал Джефф Флейк.

Несколько дней спустя судно также посетило Пирей в Греции. Последний американский военный корабль, зашедший в Черноморский регион, сделал это в декабре 2021 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Эрдоган обвинил Запад во вмешательстве во внутреннюю политику Турции.

Также "Комментарии" писали об известной, в какую страну вывозят украинское зерно с временно оккупированных территорий.