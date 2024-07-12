Байден и Шольц на саммите НАТО вызвали возмущение среди союзников: что произошло

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Ткачик Олеся
От 75 юбилейного саммита НАТО Украина ожидала четких сигналов и решающих шагов к принятию в альянс. Однако, как сообщает публицист Константин Эггерт в своей колонке на DW, президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц сделали это невозможным.
Байден и Шольц
По его информации, именно они, к удивлению и даже возмущению союзников из Центральной Европы и стран Балтии, снова настояли на том, чтобы "не провоцировать Россию", то есть диктатора Владимира Путина.
Он также подчеркнул, что Путин обязательно учтет такое "торможение" и то, что лидеры стран НАТО до сих пор не поняли: российский правитель провоцирует лишь "слабость и нерешительность". По словам Эггерта, у РФ сейчас нет достаточно ресурсов, чтобы соревноваться с НАТО, ведь все они сосредоточены на Украине. Однако диверсионная и кибервойна продолжаются. Эксперт привел пример российских "глушилок", регулярно подавляющих международную навигационную систему GPS над Балтикой, а наемные диверсанты готовят покушения на лидеров военной индустрии стран Альянса.
По его мнению, такие действия могли бы привести к усилению подковерной борьбы за власть и влияние в Москве.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Франции откровенно назвал страны, блокирующие членство Украины в НАТО.
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