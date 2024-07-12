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Байден и Шольц на саммите НАТО вызвали возмущение среди союзников: что произошло

Союзники откровенно не понимают, почему эти лидеры и дальше боятся противодействовать России

12 июля 2024, 18:32
Автор:
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Ткачик Олеся
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От 75 юбилейного саммита НАТО Украина ожидала четких сигналов и решающих шагов к принятию в альянс. Однако, как сообщает публицист Константин Эггерт в своей колонке на DW, президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц сделали это невозможным.

Байден и Шольц на саммите НАТО вызвали возмущение среди союзников: что произошло

Байден и Шольц

По его информации, именно они, к удивлению и даже возмущению союзников из Центральной Европы и стран Балтии, снова настояли на том, чтобы "не провоцировать Россию", то есть диктатора Владимира Путина.

"Еще больше, обоим политикам не хватило такта и политической мудрости, чтобы и на юбилейном форуме НАТО не повторить Владимиру Зеленскому требование не применять поставленное Украине оружие за пределами его собственной территории и приграничных областей России", — отметил Эггерт.

Он также подчеркнул, что Путин обязательно учтет такое "торможение" и то, что лидеры стран НАТО до сих пор не поняли: российский правитель провоцирует лишь "слабость и нерешительность". По словам Эггерта, у РФ сейчас нет достаточно ресурсов, чтобы соревноваться с НАТО, ведь все они сосредоточены на Украине. Однако диверсионная и кибервойна продолжаются. Эксперт привел пример российских "глушилок", регулярно подавляющих международную навигационную систему GPS над Балтикой, а наемные диверсанты готовят покушения на лидеров военной индустрии стран Альянса.

"Нерешительность ведущих политиков Запада объясняется отсутствием у них исторического мышления и политического воображения. Официальное приглашение Украине вступить в Альянс очень сильно ударило бы по путинской власти, показало бы российскому чиновничеству бессилие Кремля и полную бессмысленность войны", — отметил эксперт.

По его мнению, такие действия могли бы привести к усилению подковерной борьбы за власть и влияние в Москве.

"Но в Белом доме и ведомстве федерального канцлера в Берлине похоже по-прежнему боятся "хаоса, нестабильности и непредсказуемости" в случае ослабления нынешнего режима", — считает Константин Эггерт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Франции откровенно назвал страны, блокирующие членство Украины в НАТО.




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Источник: https://www.dw.com/uk/komentar-na-samiti-nato-u-vasingtoni-bajden-i-solc-znovu-spasuvali/a-69642553?maca=ukr-rss-ukr-all-1496-rdf
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