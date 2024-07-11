Байден рассказал, какой вызов Россия бросает НАТО

Страны-члены НАТО должны в разы увеличить свое промышленное производство, чтобы не отставать от российского производства оружия и боеприпасов. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент США Джо Байден во время участия в рабочем заседании саммита НАТО, пишет "CNN".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

"Мы не можем допустить, чтобы альянс отстал", — заявил Байден.

Президент добавил, что все члены НАТО обязуются расширить свой промышленный потенциал.

"Мы сможем быстрее производить более важное оборонное оборудование. И нам это может понадобиться", — сказал президент США.

Байден уверен, что новое производственное обязательство посылает миру сигнал о том, что "каждый член НАТО стремится внести свой вклад в поддержание силы Альянса".

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Ранее "Комментарии" информировали – Москва сумела успешно восстановить свою военную экономику гораздо быстрее, чем ожидалось, и сейчас РФ производит гораздо больше артиллерийских боеприпасов, чем до начала большой войны в Украине. Такое заявление сделал министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас в кулуарах саммита НАТО в Вашингтоне, пишет "Business Insider".



