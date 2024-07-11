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Байден рассказал, какой вызов Россия бросает НАТО

Джо Байден заявил, что Россия наращивает производство оружия

сегодня, 08:37 comments4323
Автор:
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Кравцев Сергей
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Страны-члены НАТО должны в разы увеличить свое промышленное производство, чтобы не отставать от российского производства оружия и боеприпасов. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент США Джо Байден во время участия в рабочем заседании саммита НАТО, пишет "CNN".

Байден рассказал, какой вызов Россия бросает НАТО

Джо Байден. Фото: из открытых источников

"Мы не можем допустить, чтобы альянс отстал", — заявил Байден.

Президент добавил, что все члены НАТО обязуются расширить свой промышленный потенциал. 

"Мы сможем быстрее производить более важное оборонное оборудование. И нам это может понадобиться", — сказал президент США.

Байден уверен, что новое производственное обязательство посылает миру сигнал о том, что "каждый член НАТО стремится внести свой вклад в поддержание силы Альянса".                                                                                                                                                                                                              

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