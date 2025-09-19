logo

BTC/USD

116106

ETH/USD

4482.28

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.42

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир НАТО Без решения этого вопроса война не закончится: какую тему Украина подняла перед НАТО
commentss НОВОСТИ Все новости

Без решения этого вопроса война не закончится: какую тему Украина подняла перед НАТО

Умеров встретился с представительством НАТО: обсудили гарантии безопасности для Украины

19 сентября 2025, 07:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Секретарь СНБО Рустем Умеров провел встречу с главой представительства НАТО в Украине Патриком Тернером. Они обсудили гарантии безопасности для нашего государства и другие вещи. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в посте Умерова на Facebook.

Без решения этого вопроса война не закончится: какую тему Украина подняла перед НАТО

Рустем Умеров встретился с представительством НАТО. Фото: из открытых источников

"Во время разговора в Киеве... обсудили гарантии безопасности для Украины, их практическое наполнение, а также шаги, которые укрепляют наше взаимодействие с Альянсом", — проинформировал секретарь Совета национальной безопасности и обороны.

Чиновник подчеркнул, что цель Украины – это устойчивый мир, который базируется не на декларациях, а на конкретных механизмах защиты и реальных гарантиях безопасности для украинцев. 

Отдельное внимание было уделено программе PURL – новому механизму, который позволяет странам НАТО и Европы финансировать закупку американского оружия и боеприпасов для Украины.

"Это позволяет быстрее закрывать наши приоритетные оборонные потребности и укрепляет общий трансатлантический фронт поддержки. Спасибо Патрику Тернеру и всей команде представительства НАТО за последовательную поддержку и готовность вместе усиливать безопасность Украины и всей Европы", — резюмировал Рустем Умеров.

Читайте также на портале "Комментарии" — дроновой атакой на Польшу страна-агрессор тестировала системы противоракетной обороны и как они между собой связаны. В итоге оказалось, что страны НАТО на восточном фланге Альянса ко многому оказались просто не готовы. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире общенационального телемарафона высказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Также издание "Комментарии" сообщало – после того, как российские дроны нарушили воздушное пространство Польши есть большая надежда на то, что "мир сделает из этого выводы". Соответствующее заявление в ходе своего вечернего обращения к украинцам сделал президент Украины Владимир Зеленский.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости