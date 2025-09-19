Без вирішення цього питання війна не закінчиться: яку тему Україна порушила перед НАТО

Секретар РНБО Рустем Умєров провів зустріч із головою представництва НАТО в Україні Патріком Тернером. Вони обговорили гарантії безпеки для нашої держави та інші речі. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в посту Умерова на Facebook.

Рустем Умєров зустрівся із представництвом НАТО. Фото: із відкритих джерел

"Під час розмови у Києві... обговорили гарантії безпеки для України, їхнє практичне наповнення, а також кроки, які зміцнюють нашу взаємодію з Альянсом", — поінформував секретар Ради національної безпеки і оборони.

Чиновник наголосив, що мета України – це стійкий мир, який базується не на деклараціях, а на конкретних механізмах захисту та реальних гарантіях безпеки для українців.

Окрема увага була приділена програмі PURL – новому механізму, який дозволяє країнам НАТО та Європи фінансувати закупівлю американської зброї та боєприпасів для України.

"Це дозволяє швидше закривати наші пріоритетні оборонні потреби та зміцнює спільний трансатлантичний фронт підтримки. Дякуємо Патріку Тернеру та всій команді представництва НАТО за послідовну підтримку та готовність разом посилювати безпеку України та всієї Європи", — резюмував Рустем Умєров.

