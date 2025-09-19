logo_ukra

BTC/USD

116106

ETH/USD

4482.28

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.42

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ НАТО Без вирішення цього питання війна не закінчиться: яку тему Україна порушила перед НАТО
commentss НОВИНИ Всі новини

Без вирішення цього питання війна не закінчиться: яку тему Україна порушила перед НАТО

Умеров зустрівся з представництвом НАТО: обговорили гарантії безпеки для України

19 вересня 2025, 07:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Секретар РНБО Рустем Умєров провів зустріч із головою представництва НАТО в Україні Патріком Тернером. Вони обговорили гарантії безпеки для нашої держави та інші речі. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в посту Умерова на Facebook.

Без вирішення цього питання війна не закінчиться: яку тему Україна порушила перед НАТО

Рустем Умєров зустрівся із представництвом НАТО. Фото: із відкритих джерел

"Під час розмови у Києві... обговорили гарантії безпеки для України, їхнє практичне наповнення, а також кроки, які зміцнюють нашу взаємодію з Альянсом", — поінформував секретар Ради національної безпеки і оборони.

Чиновник наголосив, що мета України – це стійкий мир, який базується не на деклараціях, а на конкретних механізмах захисту та реальних гарантіях безпеки для українців.

Окрема увага була приділена програмі PURL – новому механізму, який дозволяє країнам НАТО та Європи фінансувати закупівлю американської зброї та боєприпасів для України.

"Це дозволяє швидше закривати наші пріоритетні оборонні потреби та зміцнює спільний трансатлантичний фронт підтримки. Дякуємо Патріку Тернеру та всій команді представництва НАТО за послідовну підтримку та готовність разом посилювати безпеку України та всієї Європи", — резюмував Рустем Умєров.

Читайте також на порталі "Коментарі" — дроновою атакою на Польщу країна-агресор тестувала системи протиракетної оборони і як вони пов'язані між собою. У результаті виявилося, що країни НАТО на східному фланзі Альянсу багато чого просто не готові. Як повідомляє портал "Коментарі", таку думку в ефірі загальнонаціонального телемарафону висловив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

Також видання "Коментарі" повідомляло – після того, як російські дрони порушили повітряний простір Польщі, є велика надія на те, що "світ зробить з цього висновки". Відповідну заяву під час свого вечірнього звернення до українців зробив президент України Володимир Зеленський.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини