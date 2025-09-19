Без вирішення цього питання війна не закінчиться: яку тему Україна порушила перед НАТО

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Секретар РНБО Рустем Умєров провів зустріч із головою представництва НАТО в Україні Патріком Тернером. Вони обговорили гарантії безпеки для нашої держави та інші речі. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в посту Умерова на Facebook.
Рустем Умєров зустрівся із представництвом НАТО. Фото: із відкритих джерел
Чиновник наголосив, що мета України – це стійкий мир, який базується не на деклараціях, а на конкретних механізмах захисту та реальних гарантіях безпеки для українців.
Окрема увага була приділена програмі PURL – новому механізму, який дозволяє країнам НАТО та Європи фінансувати закупівлю американської зброї та боєприпасів для України.
Читайте також на порталі "Коментарі" — дроновою атакою на Польщу країна-агресор тестувала системи протиракетної оборони і як вони пов'язані між собою. У результаті виявилося, що країни НАТО на східному фланзі Альянсу багато чого просто не готові. Як повідомляє портал "Коментарі", таку думку в ефірі загальнонаціонального телемарафону висловив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.
Також видання "Коментарі" повідомляло – після того, як російські дрони порушили повітряний простір Польщі, є велика надія на те, що "світ зробить з цього висновки". Відповідну заяву під час свого вечірнього звернення до українців зробив президент України Володимир Зеленський.