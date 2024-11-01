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Ближе всего к членству в НАТО Украина была в 2006 году: помешал один украинский политик

Киев был близок к тому, чтобы получить план действий по членству в НАТО в 2006 году

сегодня, 11:02
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Кравцев Сергей

Когда говорят о том, что Украина могла вступить в НАТО, то, почему-то вспоминают саммит 2008 года, когда якобы было больше всего шансов у Киева. Но почему-то все забывают 2006-й год. Украина могла вступить в Североатлантический альянс еще в 2006 году, однако этому помешал один нюанс, а именно позиция тогдашнего премьера Виктора Януковича. Как передает портал "Комментарии", об этом в проекте ТСН "USA-UA: Секретные файлы Белого дома" рассказал помощник госсекретаря США по вопросам Европы в 2000-2004 годах Стив Пайфер.

Ближе всего к членству в НАТО Украина была в 2006 году: помешал один украинский политик

Украина-НАТО. Фото: из открытых источников

Экс-помощник госсекретаря США отметил, тогдашний президент Украины Виктор Ющенко настаивал на получении плана действий по членству в НАТО. Положительным было и то, что до 2008 года Россия не так громко протестовала против этого, однако на пути встал украинский чиновник.

"С одной стороны был президент Украины, который говорил — я хочу план действий по членству, а с другой — премьер-министр, который говорил — нет. По моему мнению, если бы Виктор Янукович поддержал план действий по членству в НАТО, это вполне могло бы произойти в 2006 году, потому что на тот момент Россия по каким-то причинам протестовала не настолько громко, как это было в 2008 году", — считает Пайфер.

Стоит отметить, Украина начала свой путь к сближению с Альянсом практически сразу после провозглашения независимости. Более того, в 1992 году тогдашний президент Леонид Кравчук посетил штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, а через два года Украина первой среди постсоветских государств заключила договор с Альянсом в рамках инициативы "Партнерство ради мира".

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