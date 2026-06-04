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Британия отправила танки и элитные войска к границе с Россией: что происходит

Великобритания развернула 1500 военных и танки Challenger 2 в Эстонии вблизи российской границы.

4 июня 2026, 10:20
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Slava Kot

Великобритания направила около 1500 военнослужащих в Эстонию для участия в масштабных учениях НАТО "Весенняя буря", которые проходят в 25 километрах от российской границы. В маневрах задействованы элитные подразделения британской армии и танки Challenger 2, что стало одним из самых больших развертываний британских сил на восточном фланге Альянса в последнее время.

Британия отправила танки и элитные войска к границе с Россией: что происходит

Танк Challenger 2. Фото: British Army

Основу контингента британской армии составляет боевая группа, сформированная вокруг 2-го батальона Королевского шотландского полка. По данным Министерства обороны Великобритании, сценарий учений предполагает отражение условного вторжения противника и демонстрацию готовности НАТО быстро реагировать на потенциальные угрозы в регионе.

Учения "Весенняя буря" являются крупнейшими ежегодными военными маневрами Эстонии. В них принимают участие не только регулярные войска страны, но и резервисты, призывники и подразделения союзников по НАТО. В этом году особый упор сделан на операциях в приграничных районах, перемещении тяжелой техники и координации многонациональных сил в полевых условиях.

Британское военное присутствие в Эстонии продолжается с 2017 года в рамках операции Cabrit. Миссия была создана после аннексии Крыма Россией в 2014 году для усиления безопасности стран Балтии и сдерживания потенциальной агрессии. В настоящее время Лондон возглавляет международную боевую группу НАТО, расположенную на эстонской базе Тапа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что разведка Британии обнародовала тайные данные о потерях РФ на войне в Украине.

Также "Комментарии" писали, что отчет британской разведки свидетельствует, что Россия бомбит собственные территории сотнями авиабомб.



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Источник: https://militarywatchmagazine.com/article/british-challenger2-russia-borders-war
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