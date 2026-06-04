Британія перекинула танки та елітні війська до кордону з Росією: що відбувається

Велика Британія направила близько 1500 військовослужбовців до Естонії для участі в масштабних навчаннях НАТО "Весняна буря", які проходять за 25 кілометрів від російського кордону. У маневрах задіяно елітні підрозділи британської армії та танки Challenger 2, що стало одним із найбільших розгортань британських сил на східному фланзі Альянсу останнім часом.

Танк Challenger 2. Фото: British Army

Основу контингенту британської армії становить бойова група, сформована навколо 2-го батальйону Королівського шотландського полку. За даними Міністерства оборони Великої Британії, сценарій навчань передбачає відбиття умовного вторгнення противника та демонстрацію готовності НАТО швидко реагувати на потенційні загрози в регіоні.

Навчання "Весняна буря" є найбільшими щорічними військовими маневрами Естонії. У них беруть участь не лише регулярні війська країни, а й резервісти, призовники та підрозділи союзників по НАТО. Цьогоріч особливий акцент зроблено на операціях у прикордонних районах, переміщенні важкої техніки та координації багатонаціональних сил у польових умовах.

Британська військова присутність в Естонії триває з 2017 року в межах операції Cabrit. Місію було створено після анексії Криму Росією у 2014 році для посилення безпеки країн Балтії та стримування потенційної агресії. Наразі Лондон очолює міжнародну бойову групу НАТО, розміщену на естонській базі Тапа.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що розвідка Британії оприлюднила таємні дані про втрати РФ на війні в Україні.

Також "Коментарі" писали, що звіт британської розвідки свідчить, що Росія бомбить власні території сотнями авіабомбам.