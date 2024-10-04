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Будет ли НАТО сбивать российские ракеты: что ответили в Пентагоне

НАТО не хочет прямого столкновения с Россией

сегодня, 00:10
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Марьян Ощановский

Представительница Министерства обороны США Сабрина Сингх заявила, что войска НАТО не будут сбивать российские ракеты и беспилотники в воздушном пространстве Украины, поскольку это будет втягиванием Альянса в войну против РФ.

Будет ли НАТО сбивать российские ракеты: что ответили в Пентагоне

США не готовы сбивать ракеты РФ. Фото из открытых источников

"Мы считаем, что Украина успешно защищалась и защищается против российских ударов по своим городам, населению, инфраструктуре. И мы будем и дальше гарантировать, что у украинцев будет необходимая для этого поддержка", — подчеркнула Сабрина Сингх.

На уточняющий вопрос, будет ли считаться вмешательством в войну сбивание российских ракет с территории Польши или Румынии, которые являются членами НАТО и соседями Украины, представитель Пентагона сказала, что "это будет означать втягивание Альянса в войну другим способом".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики продолжают наступать на Покровском направлении и все ближе подбираются к городу Селидово. Как сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс", враг приблизился к Селидову с юга и может создать большую угрозу ВСУ в городе. "Армия РФ продвинулась на юге и закрепилась в посадках. Прямо оттуда 1-1,5 км в город, создающий большую угрозу для защитников Селидового", — сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт прокомментировал слухи о готовности канцлера Олафа Шольца позвонить российскому диктатору Владимиру Путину. "Канцлер неоднократно отмечал, что сделал бы это снова, если бы это имело смысл", — пояснил спикер правительства Германии. Он также напомнил, что последний раз телефонный разговор между Шольцом и Путиным состоялся в декабре 2022 года.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2lr-a2yReGw
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