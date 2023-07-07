Будет пакет с тремя элементами: Столтенберг раскрыл детали решения НАТО по Украине

На саммите Альянса в Литве лидеры стран примут пакет по Украине, который будет содержать три основных элемента. Как передает портал "Комментарии", об это рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, общаясь с журналистами.

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

"На саммите мы сделаем Украину еще сильнее и изложим видение ее будущего. Я ожидаю, что союзники примут пакет с тремя элементами, чтобы приблизить Украину к НАТО", – заявил Столтенберг.

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По его словам, Украина может рассчитывать на то, что союзники в НАТО поддержат многолетнюю программу помощи, чтобы гарантировать полную совместимость между украинскими вооруженными силами и НАТО.

Второй момент, отметил Столтенберг, на саммите обновят политические связи между Украиной и НАТО, дав старт Совету Украина-НАТО.

"И третье. Я ожидаю, что лидеры подтвердят, что Украина станет членом НАТО, и будут едины в том, как приблизить Украину к ее цели", – подчеркнул Столтенберг.

По его словам, НАТО предоставит Киеву всю необходимую помощь для перехода от советского к натовскому оборудованию и стандартам.

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