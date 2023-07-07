Какой результат получит Украина на саммите НАТО – может ли изменить ситуацию турне Зеленского

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что Украина на саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля не получит официальное приглашение в Альянс. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, который начал зарубежное турне с целью получения заверений от ряда стран в поддержке евроатлантических устремлений Украины (Болгария стала 22-й такой страной), государства, который до сих пор не определились со своей позицией, смотрят в сторону США, ожидая ясную позицию и сигнал из Вашингтона. Может ли это как-то повлиять на ситуацию? Что, скорее всего, получит Украина по результатам вильнюсского саммита? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

НАТО. Фото из открытых источников

Проблема в том, что и США, и Франция, и Германия считают, что наше невступление в НАТО должно стать базой для будущих переговоров по России

Политтехнолог Юрий Подорожний отмечает, что в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе, до которого остались считанные дни, кажется, уже все смирились с тем, что приглашение в Альянс Украина не получит.

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А президент Польши Анджей Дуда недавно встречался по поводу евроатлантической интеграции Украины с руководителями самых сложных в этом вопросе Германией и Францией", – напоминает эксперт. "Сигналы из США, Германии или Франции, которые получает Украина, не добавляют оптимизма. Несмотря на колоссальную работу, которую провела украинская дипломатия, речи о приглашении, похоже, нет. Зато есть поддержка значительной части стран-членов НАТО. Значительную работу по поддержке украинской позиции провел президент Литвы Гитанас Науседа как хозяин Вильнюсского саммита

Проблема в том, поясняет он, что и США, и Франция, и Германия считают, что наше невступление в НАТО должно стать базой для будущих переговоров по России. По их мнению, отмечает Юрий Подорожний, когда наступит время для заключения соглашения, именно нейтральный статус Украины – тот кейс, который можно будет предлагать кремлю для завершения войны.

"Именно поэтому на днях появилось заявление главы ГУР МО Кирилла Буданова о том, что саммит в Вильнюсе разочарует украинцев – и не будет соответствовать ожиданиям основной части нашего общества. В подтверждение своих слов главный разведчик сказал, что знает, о чем будут говорить на саммите, потому что видел черновики выступлений. И вдруг президент Зеленский объявляет о своем визите в Болгарию, а впоследствии становится известно о визитах в Чехию и Турцию. Конечно, ключевая тема встреч поддержка этими странами решения о приглашении Украины в Альянс. Вряд ли Буданов был не в курсе поездки. Думаю, его заявление было рассчитано на то, чтобы его услышали в ключевых столицах. Кроме того, это объясняет, почему президент решил идти до конца, не складывать руки. А турне президента говорит о том, что он точно собирается в Вильнюс – и именно там будет приниматься окончательное решение по приглашению Украины в Альянс", – считает политтехнолог.

По его мнению, особенно важным в этом турне является визит в Турцию, хотя, конечно, голоса Болгарии и Чехии также важны.

"Президент, – акцентирует эксперт, – хочет воспользоваться отдельной позицией страны, которая является второй по военной мощи в НАТО. У Эрдогана всегда есть своя позиция. И, даже находясь в Альянсе, Турция постоянно проводит свою политику, которая нередко противоречит общей позиции блока. И в случае, если Зеленскому удастся уговорить Эрдогана принять украинскую сторону, эту позицию придется учитывать и США, и Франции, и Германии. Украина должна сыграть на противоречиях внутри НАТО".

Юрий Подорожний обращает внимание, что, когда президент Зеленский отправлялся в заграничные поездки, Украина имела поддержку 21 краны из 31 членов Альянса.

"А потому, если визиты в Софию, Прагу и Анкару пройдут удачно, Украина может рассчитывать уже на 24 голоса за решение о приглашении нас в НАТО. Но, несмотря на то, что у нас большинство нам нужен голос США, а это крайне тяжело. Хотя президент Зеленский считает, что это возможно", – констатирует политтехнолог.

Политика Зеленского сейчас направлена на следующее – позадалбывать те же США, в том числе, в публичной плоскости

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний считает, Зеленский абсолютно верно поступает.

"Он создает коалицию. Объезжает те страны, которые поддерживают или склоняются к тому, что поддержать (и он их убеждает, и уже есть позитив) вступление Украины в НАТО. Таких уже более двух третей от Альянса. И, если продолжать в том же духе, можно достичь необходимого результата", – уверен эксперт.

По его словам, такого рода визитам Зеленский создает давление на ключевую страну НАТО – США. На данный момент Штаты не хотят давать нам "зеленый свет". Как по объективным, так и по субъективным причинам, подчеркивает Тарас Загородний.

Это надо четко понимать. Субъективные же причины в том, что Байден не хочет, чтобы оппоненты обвинили его в том, что он втягивает США в войну с ядерным государством. На этом активно спекулирует радикальное крыло республиканцев во главе с Трампом. Мол, любое приглашение Украины в НАТО на данном этапе будет вовлекать блок в целом и США в частности в войну с РФ. И такого рода месседжами активно пользуется ряд не только американских, но и западноевропейских политиков", – поясняет эксперт. "Объективные — то, что до выхода на границы 1991 года мы, действительно, не можем рассчитывать на членство (в НАТО не берут страны с территориальными конфликтами). Так что тут дело не в реформах и неких стандартах, о чем нам периодически "забрасывают" из США

А политика Зеленского, продолжает он, сейчас направлена на следующее – позадалбывать те же США, в том числе, в публичной плоскости, необходимостью ускорить евроатлантическую интеграцию Украины (понимая, что сейчас это — нереально). Давая понять Белому дому, что либо придется отвечать на неудобные вопросы (в стиле – почему при растущей поддержке Украины среди американцев администрация Байдена недостаточно помогает нашей стране?), либо дайте нам всё необходимое вооружение уже сейчас. Много.

А дайте всё, необходимое для более успешного проведения этого самого наступления – здесь и сейчас! И мы на время прекратим спрашивать — когда нас возьмут в НАТО? Если на саммите мы услышим некую позитивную для себя конкретику по этому поводу — это замечательно. Не скажут — не трагедия, – уверен Тарас Загородний. – Украина де-факто и так является членом НАТО — и по военной инфраструктуре, и по разведке. По сути, мы сейчас исполняем тот функционал, ради которого создавали блок НАТО — противостояние СССР (сейчас — РФ). Но необходимо смотреть реальности в лицо. И разыгрывать свои карты. Страны Восточной, Центральной Европы, Канада уже скорее – за наше вступление в Альянс. Даже Франция, по некоторым данным, склоняется на нашу сторону Если в нашем направлении качнутся США, вряд ли Германия останется в стороне. И тогда нам нужно будет решить вопрос лишь с Турцией, Венгрией, возможно еще парой стран. Но куда важнее – больше оружия и как можно быстрее". "Всё, что просим, включая дальнобойные ракеты и авиацию. Не издевайтесь над Украиной, говоря, что истребители F-16 нам дадут после контрнаступления

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