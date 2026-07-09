"Будут просить на коленях": озвучен громкий сценарий кардинального поворота для Украины

Вопрос вступления Украины в НАТО постепенно выходит за пределы политических деклараций и все больше превращается в составляющую безопасность всей Европы. Если раньше Киев убеждал союзников в необходимости членства, то впоследствии именно Альянс может быть заинтересован в скорейшем присоединении Украины. Такую оценку после саммита НАТО в Анкаре озвучил украинский дипломат и политик Роман Бессмертный.

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Комментируя выступление президента Владимира Зеленского, дипломат отметил, что глава государства фактически задал партнерам принципиальный вопрос: целесообразно ли оставлять вне Альянса страну, имеющую один из самых мощных военных потенциалов в Европе и уникальный боевой опыт.

По словам Бессмертного, это стало логичным продолжением разговора о возможностях украинского оборонно-промышленного комплекса и успехах ВСУ в уничтожении военной инфраструктуры России.

"Фактически президент задал очень простой вопрос: если вы хотите иметь надежную защиту, то принимайте Украину в НАТО", – сказал дипломат.

В то же время, он признал, что быстрого политического решения ждать не стоит. По его мнению, даже при поддержке большинства европейских столиц позиция Вашингтона остается определяющей.

"Если даже все европейские лидеры поддержат эту идею, то Трамп будет против. А когда Вашингтон занимает такую позицию, многие начинают ориентироваться именно на нее", – объяснил Бессмертный.

Тем не менее, дипломат убежден, что развитие событий работает в пользу Украины. Рост военных угроз для стран Балтии и Северной Европы вынуждает союзников по-новому оценивать роль украинской армии.

"Я думаю, сложатся условия, при которых уже Украину будут просить стать членом НАТО. События разворачиваются очень неприятно для европейских партнеров, особенно для стран Балтии и Скандинавии, которые потребуют гарантии безопасности и от Украины", — подчеркнул он.

Как уже писали "Комментарии", встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО может стать началом нового этапа украино-американского сотрудничества. Такое мнение высказал политический эксперт Тарас Загородний, комментируя последние заявления американского лидера.