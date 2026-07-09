"Будуть просити на колінах": озвучено гучний сценарій кардинального повороту для України

Питання вступу України до НАТО поступово виходить за межі політичних декларацій і дедалі більше перетворюється на складову безпеки всієї Європи. Якщо раніше Київ переконував союзників у необхідності членства, то згодом саме Альянс може бути зацікавлений у якнайшвидшому приєднанні України. Таку оцінку після саміту НАТО в Анкарі озвучив український дипломат і політик Роман Безсмертний.

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Коментуючи виступ президента Володимира Зеленського, дипломат зазначив, що глава держави фактично поставив партнерам принципове запитання: чи доцільно залишати поза Альянсом країну, яка має один із найпотужніших військових потенціалів у Європі та унікальний бойовий досвід.

За словами Безсмертного, це стало логічним продовженням розмови про можливості українського оборонно-промислового комплексу та успіхи ЗСУ у знищенні військової інфраструктури Росії.

"Фактично президент поставив дуже просте питання: якщо ви хочете мати надійний захист, то приймайте Україну до НАТО", – сказав дипломат.

Водночас він визнав, що швидкого політичного рішення чекати не варто. На його думку, навіть за підтримки більшості європейських столиць позиція Вашингтона залишається визначальною.

"Якщо навіть усі європейські лідери підтримають цю ідею, то Трамп буде проти. А коли Вашингтон займає таку позицію, багато хто починає орієнтуватися саме на неї", – пояснив Безсмертний.

Попри це, дипломат переконаний, що розвиток подій працює на користь України. Зростання військових загроз для країн Балтії та Північної Європи змушує союзників по-новому оцінювати роль української армії.

"Я думаю, складуться умови, за яких уже Україну проситимуть стати членом НАТО. Події розгортаються дуже неприємно для європейських партнерів, особливо для країн Балтії та Скандинавії, яким потрібні будуть гарантії безпеки і від України", – наголосив він.

Як вже писали "Коментарі", зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом на полях саміту НАТО може стати початком нового етапу українсько-американської співпраці. Таку думку висловив політичний експерт Тарас Загородній, коментуючи останні заяви американського лідера.