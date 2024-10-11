Членство Украины в НАТО: Зеленский заявил, что есть одна хорошая и одна плохая новость

Сегодня большинство союзников стремятся к членству Украины в НАТО. Это, конечно же есть хорошим сигналом. Минусом же есть то, что на сегодняшний день они, все же, не готовы к такому решению, хоть и стремятся к нему. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Владимир Зеленский в документальном фильме о западном направлении для Украины, который транслировался в телемарафоне.

Членство Украины в НАТО. Фото: из открытых источников

"Мы много сделали, чтобы в большинстве своем все были на нашей стороне. Украину никто не видел в НАТО. Если честно, все обещания в 2008-м и до этого, начиная с 90-х, какая безопасность должна быть у Украины – это не более, чем слова. Готовыми к Украине в НАТО никто не был. Сегодня большинство союзников к этому стремятся. Не то что готовы, стремятся", – подчеркнул глава украинского государства.

Владимир Зеленский признал, что есть и те государства, которые членства Украины в НАТО боятся.

При этом украинский лидер отметил, что он не разделяет то мнение, что некоторые союзники просто боятся Россию. Скорее они боятся последствий того, что Украина станет полноправным членом Альянса.

Читайте также на портале "Комментарии" — время от времени возникают разговоры о перспективах членства Украины в НАТО. Вот и сейчас уже бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью "Financial Times" заявил, что вполне реальным может быть сценарий, при котором Украина становится членом Североатлантического Альянса, но не все ее территории деоккупированы. Что стоит за этим заявлением? Зачем его делать, если, как известно, внутри блока нет даже единой позиции по присоединению Украины в Альянсу? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский назвал единственное решение НАТО, которое не позволит ломать порядок жизни в Европе.



