Членство в НАТО в обмен на территории: в чем опасность такого сценария

Одним из пунктов мирных соглашений о завершении войны может быть пункт об автоматическом вступлении Украины в НАТО в пределах территорий, контролирующих Силами обороны, считает политический эксперт Валерий Клочок.

Украина и НАТО остаются стратегическими партнерами. Фото из открытых источников

"Аналогичную инициативу еще в 2023 году озвучивал бывший генсек Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен. Он активно сотрудничает с украинской группой, наработавшей компакт по безопасности, который лег в основу договоров о гарантиях безопасности для Украины. Несмотря на то, что Расмуссен тесно сотрудничает с Офисом президента, озвучена им идея, чтобы Украина стала членом НАТО без оккупированных территорий, была категорически отвергнута официальным Киевом. Тогда появилось немало публикаций с пояснениями, почему это невозможно. И даже были соответствующие заявления Владимира Зеленского и Андрея Ермака. Параллельно с предложениями Расмуссена была опубликована статья американского генерала Джеймса Ставридиса, предложившего остановить войну в Украине по корейскому сценарию. Его идея также предполагала включение Украины в состав НАТО частью территории", — вспомнил Валерий Клочок.

Политолог отметил, что озвученные ранее инициативы Расмуссена и Ставридиса сейчас активно обсуждаются, хотя против такого сценария выступает Китай, настаивающий на внеблоковом статусе Украины.

"Но, допустим, и Пекин, и наши западные партнеры соглашаются, чтобы в состав Альянса была включена часть Украины. В таком случае, статус НАТО не будет распространяться на всю территорию Украины. Это очень опасный для Украины предел, который подменяет международное право и создает угрозы восстановления территориальной целостности в будущем. Присоединение к НАТО части Украины фактически будет означать молчаливое признание миром оккупированных территорий за Россией. Большинство украинцев как не против такого сценария, поскольку недавний опрос КМИС показал, что 57% граждан соглашаются обменять часть оккупированных территорий на членство Украины в ЕС и НАТО. Однако такой компромисс будет равнозначен выполнению требования РФ, заявляющего о готовности прекратить войну в обмен на признание на международном уровне оккупированных территорий российскими", — подчеркнул политолог.