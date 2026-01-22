logo

Что будет с суверенитетом Гренландии: Рютте раскрыл детали разговора с Трампом
НОВОСТИ

Что будет с суверенитетом Гренландии: Рютте раскрыл детали разговора с Трампом

Генсек подчеркнул, что обсуждение было сосредоточено на региональной безопасности в "практическом смысле"

22 января 2026, 12:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров вокруг будущего Гренландии не обсуждал вопрос о суверенитете острова. Как сообщает портал "Комментарии", об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Что будет с суверенитетом Гренландии: Рютте раскрыл детали разговора с Трампом

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

Генсек отметил, что прорыв в переговорах по Гренландии был достигнут без обсуждения суверенитета, все стороны сосредоточились скорее на более широком вопросе безопасности в Арктическом регионе.

Он также акцентировал, что обсуждение было сосредоточено на региональной безопасности в "практическом смысле", и на том, как предотвратить доступ России и Китая к датской территории.

"Когда речь идет о защите Арктики с приоритетом в Гренландии, мы должны тратить больше энергии, больше времени, больше сосредотачиваться на этом, потому что мы знаем, что морские пути открываются", — сказал Рютте.

Генеральный секретарь НАТО также добавил, что американское военное присутствие также не обсуждалось, хотя Дания якобы полностью открыта для усиления присутствия США.

Читайте на портале "Комментарии" — рамочное соглашение по Гренландии, которое президент США Дональд Трамп обсудил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, не предусматривает передачи острова под контроль Вашингтона. Об этом сообщает Axios со ссылкой на два источника, ознакомленных с содержанием предложения.

По данным издания, документ основан на принципе сохранения суверенитета Дании над Гренландией, несмотря на жесткие заявления Трампа, который настаивал на соглашении, предусматривающем американский контроль над островом. В среду он снова заявил, что США "нужна" Гренландия, однако подчеркнул, что применять силу для ее захвата Вашингтон не будет. При этом Трамп публично призвал к срочным переговорам, назвав Данию слабой страной, а НАТО – неблагодарной.




Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-22/rutte-says-greenland-sovereignty-was-not-discussed-with-trump-mkp7iyof
