logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.18

EUR/UAH

50.67

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ НАТО Що буде з суверенітетом Гренландії: Рютте розкрив деталі розмови з Трампом
commentss НОВИНИ Всі новини

Що буде з суверенітетом Гренландії: Рютте розкрив деталі розмови з Трампом

Генсек підкреслив, що обговорення було зосереджено на регіональній безпеці в "практичному сенсі"

22 січня 2026, 12:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп у ході переговорів навколо майбутнього Гренландії не обговорював питання суверенітету острова. Як інформує портал "Коментарі", про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Що буде з суверенітетом Гренландії: Рютте розкрив деталі розмови з Трампом

Марк Рютте. Фото: з відкритих джерел

Генсек зазначив, прорив у переговорах щодо Гренландії був досягнутий без обговорення суверенітету, усі сторони зосередились радше на ширшому питанні безпеки в Арктичному регіоні.

Він також акцентував, що обговорення було зосереджено на регіональній безпеці в "практичному сенсі", і на тому, як запобігти доступу Росії та Китаю до данської території.

"Коли йдеться про захист Арктики, з пріоритетом у Гренландії, ми повинні витрачати більше енергії, більше часу, більше зосереджуватися на цьому, тому що ми знаємо, що морські шляхи відкриваються", — сказав Рютте.

Генеральний секретар НАТО також додав, що американська військова присутність також не обговорювалася, хоча Данія нібито "повністю відкрита" для посилення присутності США.

Читайте також на порталі "Коментарі" — рамкова угода щодо Гренландії, яку президент США Дональд Трамп обговорив із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, не передбачає передачі острова під контроль Вашингтона. Про це повідомляє Axios з посиланням на два джерела, ознайомлені зі змістом пропозиції.

За даними видання, документ заснований на принципі збереження суверенітету Данії над Гренландією, незважаючи на жорсткі заяви Трампа, який наполягав на угоді, що передбачає американський контроль над островом. У середу він знову заявив, що США "потрібна" Гренландія, проте наголосив, що застосовувати силу для її захоплення Вашингтон не буде. При цьому Трамп публічно закликав до термінових переговорів, назвавши Данію слабкою країною, а НАТО – "невдячною".




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-22/rutte-says-greenland-sovereignty-was-not-discussed-with-trump-mkp7iyof
Теги:

Новини

Всі новини