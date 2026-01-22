Що буде з суверенітетом Гренландії: Рютте розкрив деталі розмови з Трампом

Президент США Дональд Трамп у ході переговорів навколо майбутнього Гренландії не обговорював питання суверенітету острова. Як інформує портал "Коментарі", про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Марк Рютте. Фото: з відкритих джерел

Генсек зазначив, прорив у переговорах щодо Гренландії був досягнутий без обговорення суверенітету, усі сторони зосередились радше на ширшому питанні безпеки в Арктичному регіоні.

Він також акцентував, що обговорення було зосереджено на регіональній безпеці в "практичному сенсі", і на тому, як запобігти доступу Росії та Китаю до данської території.

"Коли йдеться про захист Арктики, з пріоритетом у Гренландії, ми повинні витрачати більше енергії, більше часу, більше зосереджуватися на цьому, тому що ми знаємо, що морські шляхи відкриваються", — сказав Рютте.

Генеральний секретар НАТО також додав, що американська військова присутність також не обговорювалася, хоча Данія нібито "повністю відкрита" для посилення присутності США.

Читайте також на порталі "Коментарі" — рамкова угода щодо Гренландії, яку президент США Дональд Трамп обговорив із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, не передбачає передачі острова під контроль Вашингтона. Про це повідомляє Axios з посиланням на два джерела, ознайомлені зі змістом пропозиції.

За даними видання, документ заснований на принципі збереження суверенітету Данії над Гренландією, незважаючи на жорсткі заяви Трампа, який наполягав на угоді, що передбачає американський контроль над островом. У середу він знову заявив, що США "потрібна" Гренландія, проте наголосив, що застосовувати силу для її захоплення Вашингтон не буде. При цьому Трамп публічно закликав до термінових переговорів, назвавши Данію слабкою країною, а НАТО – "невдячною".



