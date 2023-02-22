Что говорят у Байдена о сегодняшней встрече «Большой девятки»

В Варшаве проходит саммит "Бухарестской девятки", где ее участники в очередной раз подтвердили свою "непреклонную солидарность с Украиной", осудили военные преступления России и подчеркнули, что ответственные за эти преступления, включая Путина и российское руководство, должны быть привлечены к ответственности, пишут "Комментарии".



В Польше прошла встреча представителей стран НАТО

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Бухарестская девятка – это страны Восточной Европы, входящие в блок НАТО: Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия. В этот раз, находясь с визитом в Европе, присоединился к собранию и американский президент Джо Байден и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"На кону буквально стоит не просто Украина, ее свобода. Идея о том, что после Второй мировой войны более 100 тысяч военных ворвались в другую страну — ничего подобного не должно было произойти. Ситуация кардинально изменилась", — сказал Байден.

Генсек НАТО отметил, что визит Байдена в Киев направил четкое сообщение о непреклонной поддержке Украины, а также железную преданность Америки безопасности Европы.

Мы видели российскую модель агрессии на протяжении многих лет: в Грузии в 2008 году, в Крыму и Донбассе в 2014 году, а затем полномасштабное вторжение в Украину в прошлом году. Мы не можем допустить, чтобы Россия продолжала нарушать европейскую безопасность. Мы должны разорвать замкнутый круг. российской агрессии", — сказал Столтенберг.

Согласно отчету, обнародованному в Белом доме, на этой встрече лидеры стран подтвердили свою "непреклонную поддержку Украины и отметили свою общую приверженность поддержке украинского народа столько, сколько потребуется".

"Они обсудили усиление оборонной позиции на восточном фланге НАТО, и президент Байден подтвердил непреклонную приверженность Соединенным Штатам статьи 5 НАТО. Они надеются на дальнейшее укрепление единства Североатлантического союза и коллективной обороны на саммите НАТО в Вильнюсе в июле", — говорится в отчете.

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