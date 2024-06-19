Что хотят пообещать США и союзники Украине на саммите НАТО: названы варианты

Несмотря на то, что юбилейный саммит НАТО уже приближается, среди союзников по НАТО все еще нет окончательно варианта, что же предложить Киеву. Продолжаются обсуждения относительно того, какие обязательства предоставить Украине по вступлению на предстоящем 75-м саммите Альянса в Вашингтоне. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "CNN".

Украина - НАТО. Фото: из открытых источников

Обсуждения ведутся среди ключевых союзников. В частности, европейские партнеры критикуют США, что они не хотят "заходить далеко" в вопросе членства Украины. Среди критиков — страны, которые находятся вблизи границы с Россией.

Официальные лица США и Германии предложили, чтобы Альянс во время саммита в июле пообещал, что у Украины есть "мост" к членству в НАТО, а не "необратимый путь". Об этом в апреле заявлял генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

Один из чиновников США отметил, что представители администрации Байдена не считают, что слово "необратимый" поддерживают все страны НАТО. Речь идет, например, о Венгрии. Некоторые члены Альянса неохотно употребляют это слово, поскольку Украине еще нужны демократические и антикоррупционные реформы.

При этом, по данным издания, большинство стран Центральной Европы разочарованы двусмысленностью и промедлением администрации Джо Байдена. Другой европейский чиновник заявил, что союзники ЕС непосредственно лоббировали Белый дом, чтобы сделать путь Украины как можно более четким и понятным.

Чиновник из восточноевропейской страны в комментарии "CNN" заявил, что США остаются "гибкими" перед официальными встречами в следующем месяце. Официальные лица подчеркивают, что коммюнике НАТО еще не принято, а вопрос активно обсуждается.

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