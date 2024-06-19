Столтенберг рассказал, о чем будут говорить на саммите НАТО: как это касается Украины

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Кравцев Сергей
Накануне саммита НАТО в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля, союзники обсуждают и решают много вопросов относительно Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном после встречи в Вашингтоне сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг.
Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников
Генсек НАТО рассказал о согласованном Альянсом плане по тренировкам и помощи Украине в области безопасности. Он также добавил, что ожидает новых объявлений о предоставлении большей военной поддержки Украине.
Генсек убежден, что чем сильнее будет поддержка со стороны Альянса и чем надежнее будут долгосрочные обязательства перед Украиной, тем быстрее закончится война.
Читайте также на портале "Комментарии" — Йенс Столтенберг заявил, что так называемые "мирные" предложения российского диктатора Владимира Путина о прекращении огня в Украине, озвученные накануне Глобального саммита мира, являются попыткой Москвы убедить Киев практически капитулировать в войне.
Также издание "Комментарии" сообщало – генсек НАТО накануне заявил, что Пекин пытается продемонстрировать свою "нейтральность", а на самом деле подпитывает войну РФ против Украины. Китай нашел, что ответить.
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