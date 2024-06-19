Столтенберг рассказал, о чем будут говорить на саммите НАТО: как это касается Украины

Накануне саммита НАТО в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля, союзники обсуждают и решают много вопросов относительно Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном после встречи в Вашингтоне сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

Генсек НАТО рассказал о согласованном Альянсом плане по тренировкам и помощи Украине в области безопасности. Он также добавил, что ожидает новых объявлений о предоставлении большей военной поддержки Украине.

"Я уверен, что мы также будем иметь формулировку о том, что Украина станет членом Альянса... Точные формулировки, о чем именно мы договоримся, сейчас обсуждаются между членами НАТО, но я уверен, что к саммиту мы будем иметь хорошую договоренность о решении", – высказался Йенс Столтенберг.

Генсек убежден, что чем сильнее будет поддержка со стороны Альянса и чем надежнее будут долгосрочные обязательства перед Украиной, тем быстрее закончится война.

Читайте также на портале "Комментарии" — Йенс Столтенберг заявил, что так называемые "мирные" предложения российского диктатора Владимира Путина о прекращении огня в Украине, озвученные накануне Глобального саммита мира, являются попыткой Москвы убедить Киев практически капитулировать в войне.

Также издание "Комментарии" сообщало – генсек НАТО накануне заявил, что Пекин пытается продемонстрировать свою "нейтральность", а на самом деле подпитывает войну РФ против Украины. Китай нашел, что ответить.



