Сегодня ночью Израиль обстрелял ракетами российскую базу Хмеймим в Сирии, где приземлился иранский самолет. Впрочем, как отмечает политолог Петр Олещук, ничего не произошло, Россия никоим образом не отреагировала на такие действия.

НАТО и Украина

"Сарматы" не улетели на Вашингтон. Ни одна "Третья мировая" не началась", — отметил политолог.

По его словам, до сих пор непонятно, каким образом работают так называемые красные линии на Ближнем Востоке и в Европе.

"Почему там можно обстреливать российские базы, а здесь – нельзя сбивать даже "Шахеды" в воздушном пространстве НАТО? Почему все государства НАТО высылают авиацию, чтобы ни одна ракета не упала на Израиль, а здесь все спокойно смотрят, как ракеты падают на украинские города? Я думаю, всем понятно, что речь не о страхе "мировой войны", а об остром желании perezagruzka, что было единственной реальной целью "западных партнеров" Украины", — говорит Олещук.

То есть, по его мнению, Запад отчаянно стремится к перезагрузке отношений с Россией и вновь называть кремлевского диктатора Владимира Путина другом.

"Друг Vladimir. Общие фото в ковбойских шляпах. Заверения в вечной дружбе. Нефтяные контракты… Вот о чем они мечтают, когда говорят о "поддержке Украины столько, сколько потребуется". Нужно кому? Украине? Или тем, кто мечтает через Украину сделать рашку более "рациональной и сговорчивой?" – отметил политолог.

Впрочем, как рассказывали "Комментарии", США и союзники хотят ограничить ответ Израиля на атаку Ирана в надежде предотвратить выход из-под контроля регионального конфликта. Армия обороны Израиля не планирует удары по ядерным объектам Ирана. Однако Израиль рассматривает другие варианты ответа на ракетную атаку Ирана.





