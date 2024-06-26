Что придумали американцы, чтобы не приглашать Украину в НАТО на Вашингтонском саммите

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Ткачик Олеся
Украине нужен так называемый "мост в НАТО", чтобы она могла вступить в Альянс сразу после получения политической воли на это, заявил старший директор по Европе Совета национальной безопасности США Майкл Карпентер.
Украина НАТО
По его словам, на саммите НАТО в Вашингтоне Украина не получит приглашение на вступление, и это было озвучено достаточно четко.
При этом он подчеркнул, что страны, которые выиграют от отсутствия единства внутри НАТО – это Россия, Китай, Иран, Северная Корея и другие.
Карпентер подчеркнул необходимость "моста в НАТО", чтобы Украина могла вступить в Альянс сразу после политического решения. При этом он отметил, что лично ему очень нравится метафора о "мосте в НАТО", потому что это именно то, чего нужно достичь на пути к будущему членству.
Он также отметил, что документ, обнародованный на саммите в Вашингтоне, обеспечит Украине "институциональный мост к членству в НАТО", чтобы при получении приглашения в будущем Украина была готова и способна присоединиться к Альянсу немедленно.
По его словам, необходимые шаги включают обучение, развитие материально-технического обеспечения, развитие оборонных институтов, поддержку мобилизации, обучение гражданских для привлечения их в армию, ротацию военных, обеспечение льгот для ветеранов, медицинскую поддержку и т.д.
Карпентер говорит, что всего этого в Украине пока нет, поэтому ей нужно помочь всего этого достичь.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что среди военных есть мнение, что Украине нужно строить свой оборонный альянс.
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