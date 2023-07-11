Что решили союзники НАТО по Украине: СМИ узнали детали

Несмотря на то, что уже сегодня стартует саммит НАТО в Вильнюсе, где одной из ключевых тем должна стать перспективы членства Украины в НАТО, а также гарантии безопасности для Украины, союзники все еще не пришли к консенсунсному решению. Даже в кулуарах дискуссии продолжаются. Поэтому неожиданные решения все еще возможны, ведь неизвестно, какими будут формулировки в коммюнике саммита в отношении Украины и ее евроатлантических стремлений. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание Politico.

НАТО. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что после длительных переговоров и консультаций по итоговому варианту коммюнике саммита так и не удалось сформулировать заключение по Украине.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Однако один из дипломатов стран НАТО заявил СМИ, что "достигнут большой прогресс и он на 100% оптимистичен", и общее решение "очень близко".

Дипломаты, которые готовят итоговое коммюнике по Украине продолжат консультации во вторник параллельно с тем, как будет проходить саммит, они будут пытаться сформировать общую позицию НАТО. На сегодняшний день лидеры НАТО, такие как Германия и США, больше всего выступают против более решительных формулировок и обещаний Украине.

Один из чиновников Германии на условиях анонимности заявил журналистам, что "для приглашения Украины в НАТО и конкретных шагов к членству еще не время", и общего решения по этому вопросу среди союзников точно не предвидится.

Читайте также на портале "Комментарии" — сегодня и завтра состоится саммит НАТО в Вильнюсе. Киевский международный институт социологии представил данные нового опроса. Согласно ему, 89% украинцев хотят вступления своей страны в Альянс. В свою очередь, западная пресса пишет, что Украина на саммите получит определенные гарантии безопасности, рассчитанные на долгосрочную военную помощь и обучение украинских солдат, но не получит конкретных шагов по пути к членству в НАТО. Какие выводы можно сделать на данный момент. Чего ждать Украине, чего нет – и почему? Куда еще может качнуться та или иная чаша весов? Возможны ли в Вильнюсе некие сенсационные решения или демарши? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



