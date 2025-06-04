Что решили в НАТО после возражений Трампа: будет ли Украина на июньском саммите в Гааге

Несмотря на предостережения американской стороны Украина уже получила официальное приглашение принять участие в саммите лидеров стран НАТО, который состоится 24-25 июня в Гааге. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "ЕП" со ссылкой на слова чиновника НАТО.

Участие Украины в саммите НАТО. Фото: из открытых источников

Чиновник отметил, что информация о повестке дня саммита в Гааге будет обнародована "в надлежащее время".

"Но можем подтвердить, что Украина будет с нами в Гааге", – добавил источник издания.

Отметим, ранее в СМИ активно распространялась информация о том, что американская сторона якобы выступает против приглашения Владимира Зеленского на саммит НАТО. Однако госсекретарь США Марко Рубио опроверг такую информацию.

Читайте также на портале "Комментарии" — НАТО обсуждает со странами-членами новую целевую модель расходов на оборону – 5% от ВВП, сообщает Bloomberg. Из этой суммы 3,5% планируется направить непосредственно на военные нужды, в то время как 1,5% могут пойти на связанные с обороной направления.

По информации источников агентства, Украина настаивает на том, чтобы помощь ей также была включена в эти 1,5%, что позволило бы государствам-членам засчитывать финансовую поддержку Киева как часть выполнения оборонной цели. Это частично компенсирует отсутствие отдельного обещания НАТО относительно 40 млрд евро помощи, которое было актуально в прошлом году.

Согласно проекту документа, в расходы в пределах 1,5% также могут войти: финансирование защиты критической инфраструктуры, поддержка гражданских разведывательных структур, пространственные программы оборонного значения, а также борьба с терроризмом, активно лоббируемая отдельными странами.



