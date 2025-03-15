Действительно ли это конец пути Украины в НАТО: на какие гарантии безопасности можем рассчитывать

Ранее президент США Дональд Трамп не раз подчеркивал, что он не рассматривает возможности членства Украины в НАТО. Более того, намекал, что сближение Украины с Альянсом могло стать причиной войны. Теперь же эту позицию, фактически соглашаясь с Трампом, подтвердил генсек НАТО Марк Рютте. Он заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО больше не рассматривается. Может ли быть такая позиция одной из уступок, которую Запад готов предоставить России? Если не членство в НАТО, то на чем теперь Украине выстраивать надежные гарантии безопасности после прекращения войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Членство Украины в НАТО. Фото: из открытых источников

Гарантии безопасности переводятся исключительно на Европу, а фактически – на саму Украину

Профессор кафедры политических наук КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина считает, что отказ Украины в членстве в НАТО может быть одной из уступок России, но вряд ли она устроит кремлевского руководителя.

Политолог напомнила, что перед началом широкомасштабного вторжения в Украину Владимир Путин артикулировал требование возвращения НАТО на границы 1999 года, то есть в момент начала экспансии Североатлантического Альянса на Восток. И именно это главная цель Путина, а не захват украинского Донбасса или даже всей Украины. Поэтому позиция Дональда Трампа и Марка Рютте, отмечает Анна Малкина, недальновидна, поскольку заявления о членстве Украины в НАТО как гарантии безопасности могли бы стать той отправной точкой, с которой можно было бы вести торги и отступить, ради достижения компромисса.

"Что касается надежных гарантий безопасности для Украины после окончания войны, то во-первых, эта война должна закончиться, а для этого пока нет оснований. Речь идет о некотором варианте заморозки конфликта, который может разгореться в любой момент. Во-вторых, на фоне последних заявлений Дональда Трампа о вероятном выходе Соединенных Штатов из НАТО гарантии безопасности гипотетически переводятся исключительно на Европу, а фактически – на саму Украину. Поэтому самой первой и надежной защитой для Украины является сильная, модернизированная, современная и хорошо вооруженная украинская армия. Вторым направлением является развитие принципиально новой архитектуры безопасности в Европе, связанное с формированием объединенных вооруженных сил, то есть Европейской армии, основой которой могут стать Силы обороны Украины, как самая многочисленная и опытная армия европейского континента. Для выполнения этой задачи есть определенная концептуальная проблема. Идея создания европейской армии не нова, в разные годы ее озвучивали европейские лидеры, в последний раз это делал президент Франции Эмманюэль Макрон в 2018 году, но не нашел поддержки среди других членов ЕС. Противники данной идеи отмечали, что формирование европейской армии прямо противоречит целям создания Европейского Союза, ведь ЕС строился ради решения вопросов безопасности, то есть предотвращения войны в Европе, а не ради милитаризации и гонки вооружения", – отметила эксперт.

Анна Малкина говорит, что еще большой вопрос, найдет ли поддержку эта идея сейчас, под влиянием новых вызовов, ведь ощущение вооруженной угрозы со стороны РФ имеет прямую корреляцию с приближенностью или удаленность от России стран-членов ЕС.

"Модель принятия решений в Европейском Союзе коллегиальна, все члены должны поддержать решение, особенно такое важное, как оборона. Если сюда добавить явных пророссийских актеров, таких как Венгрия и Словакия, то положительное решение вопроса о создании европейской армии пока удается маловероятным", – констатировала политолог.

В присутствии Трампа Рютте не может защищать перспективу членства Украины в НАТО

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко сразу же акцентировал, первое, что нужно иметь в виду: не генсек НАТО решает вопрос о вступлении или невступлении Украины в НАТО.

"Предыдущий генсек НАТО вполне положительно относился к перспективе вступления Украины в НАТО, но никак не мог повлиять на этот вопрос. Рютте также не является противником вступления Украины в НАТО. И он также не может решить этот вопрос. Его "гмыкания" при обсуждении этого вопроса в разговоре с Трампом просто показывают двойственность его ситуации. Рютте не хочет говорить однозначное "нет" членству Украины в НАТО, но в присутствии Трампа он не может и защищать перспективу членства Украины в НАТО. Его сейчас этот вопрос волнует далеко не в первую очередь. Для Рютте задача номер один – борьба за выживание НАТО в прежнем виде, и за сохранение ведущей роли США в НАТО. Поэтому Рютте лебезит перед Трампом, подстраивается под президента США. Рютте сейчас один из наиболее явных и последовательных "трампо-оппортунистов". И его можно понять. Он борется за спасение организации, которую возглавляет", – отметил политолог.

Владимир Фесенко подчеркивает, наибольшее, хотя и не определяющее влияние на решение вопроса о вступлении или невступлении Украины в НАТО конечно имеют США. Однако заблокировать (или хотя бы затормозить) решение этого вопроса может любая страна НАТО.

Эксперт напоминает, что в 2008 году президент США Дж.Буш (младший) активно поддерживал идею предоставления Украине и Грузии Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ). На тот момент это было как статус кандидата в члены НАТО. Но такое решение тогда заблокировали Франция и Германия, под значительным влиянием путина.

"Нынешняя ситуация, при президентстве Трампа, абсолютна очевидна. При президентстве Трампа Украина не будет членом НАТО. И позиция Рютте при этом не имеет существенного значения. Трамп убежден, что именно тема возможного членства Украины в НАТО является главным камнем преткновения на пути прекращения войны между Россией и Украиной, и готов без проблем пожертвовать этой темой ради прекращения войны. Об этом открытым текстом и уже много месяцев подряд говорили и сам Трамп, и члены его команды. Поэтому для нас не должно быть никаких иллюзий. При Трампе мы не получим членства в НАТО. Еще одна проблема – а, что будет с НАТО при Трампе? Выживет ли этот блок в прежнем виде? И будет ли этот Альянс при Трампе действенной гарантией безопасности даже не для нас, а для Европы? Однозначного ответа на эти вопросы на сегодня нет. Но это не означает, что мы должны сами отказаться от перспективы членства в НАТО, даже, если эта перспектива весьма иллюзорна, как и роль НАТО как гаранта безопасности. Если мы на это добровольно соглашаемся, значит мы отказываемся от своего внешнеполитического суверенитета. И завтра нам та же Россия запретит членство в ЕС. Появятся тогда и другие ограничения нашего суверенитета. Куда (в какие международные организации) вступать или не вступать, должны решать мы сами. А дальше уже другой вопрос – примут ли нас в эти организации", – убежден эксперт.

Что же касается вопроса – на чем теперь Украине выстраивать надежные гарантии безопасности после прекращения войны, то Владимир Фесенко говорит, что, прежде всего надо понимать, что ни один договор (даже о взаимной обороне, а тем более о нейтралитете), и даже членство в НАТО, и даже ядерное оружие не являются абсолютной гарантией безопасности. Абсолютных гарантий безопасности вообще не существует в природе.

"Речь может идти о значимых факторах безопасности (которые почему-то стали называть "гарантиями безопасности"). И главный такой фактор для нас – сохранение сильной армии и укрепление ее оборонительного потенциала с помощью самых современных и мощных видов оружия. Именно эффективная обороноспособность Украины будет главным фактором сдерживания от нового российского вторжения. Второй значимый фактор такого сдерживания – формирование оборонных альянсов с нашими международными партнерами, что предполагает на данный момент и на перспективу взаимные поставки оружия, совместные проекты оборонного производства. На ближайшую и среднесрочную перспективу нашими главными стратегическими партнерами будут европейские страны (включая Великобританию). Возможно развитие партнерских отношений в военной сфере также с Турцией. Что касается США, то при Трампе дай Бог сохранить хотя бы частичные партнерские отношения и возможность закупок американского оружия", – подытожил Владимир Фесенко.

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