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Главная Новости Мир НАТО Действительно ли Франция предлагала союзникам отправить войска в Украину: новые подробности
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Действительно ли Франция предлагала союзникам отправить войска в Украину: новые подробности

Французы предлагали НАТО рассмотреть возможность создания коалиции желающих отправить военных в Украину

сегодня, 13:02
Автор:
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Кравцев Сергей
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Генеральный штаб Франции обращался к союзникам по НАТО с предложением рассмотреть отправку войск в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом написал бывший посол США при Альянсе Иво Даалдер в колонке для издания "Politico".

Действительно ли Франция предлагала союзникам отправить войска в Украину: новые подробности

Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

Иво Даалдер отметил, за несколько недель до заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной дислокации военных НАТО в Украине начальник Генштаба страны Тьерри Буркхард написал половине своих коллег по НАТО с предложением рассмотреть такую возможность.

Он предусматривал комплектование оборонительных систем, обучение сил в стране, начало киберопераций и предложение помощи в разминировании.

"Ни один военачальник не отправит такого рода письмо без явной поддержки со стороны высшего политического руководства своей страны. И каждый союзник, как мне сказали, отреагировал яростным "какого черта?", — заявил Даалдер.

Дипломат отметил, что все союзники ответили "решительным нет" из-за того, что Эммануэль Макрон преследовал "коварную политическую цель".

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Франции Эммануэль Макрон, всколыхнувший всех своим заявлением о возможной отправке военнослужащих стран НАТО в Украину, собирает по этому поводу лидеров парламентских партий своей страны. По данным издания Le Figaro, Елисейский дворец разослал соответствующее приглашение лидерам партий на 7 марта. Тем временем всё чаще в Альянсе озвучивают мнение, что избежать войны с Россией не удастся, если дать той победить в Украине. Об этом говорят и европейцы, и тот же глава Пентагона Ллойд Остин. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" подобную риторику и вероятность ее воплощения в жизнь.




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Источник: https://www.politico.eu/article/macron-the-grand-master-of-grandstanding/
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