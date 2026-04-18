Главная Новости Мир НАТО Действительно ли пришло время готовиться к выходу США из НАТО: Рютте сделал важное заявление
Действительно ли пришло время готовиться к выходу США из НАТО: Рютте сделал важное заявление

Рютте убежден, что Трамп не выведет США из НАТО

18 апреля 2026, 11:45
Автор:
Кравцев Сергей

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что считает маловероятным выход США из Североатлантического альянса. Как передает портал "Комментарии", об этом генсек рассказал в интервью Welt am Sonntag.

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

Это заявление Рютте прозвучало на фоне постоянной критики со стороны президента США Дональда Трампа в адрес НАТО из-за нежелания помочь ему в войне против Ирана.

"Я не вижу вероятности того, что США покинут НАТО", – заявил генсек Альянса.

Однако он уточнил, что очевидно: нам нужна "более сильная Европа в рамках более сильного НАТО".

По словам Марка Рютте, президент Трамп явно разочарован некоторыми членами НАТО и его разочарование даже можно понять.

С целью лучшей защиты Европы он призвал к укреплению оборонной промышленности.

"Это имеет решающее значение для поддержания нашей сдерживающей силы и обороны", – добавил генеральный секретарь НАТО.

Рютте подчеркнул, что в инвестициях в оборонную промышленность нет ничего плохого.

"Скажите своим банкам и пенсионным фондам, что они могут инвестировать в оборону. Оборонная промышленность играет центральную роль, чтобы мы могли продолжать жить в безопасности", – отметил генсек.

Он также добавил, что ядерная защита Европы со стороны США не вызывает сомнений.

Читайте также на портале "Комментарии" — канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил, что попытки положить конец войне с Ираном не должны ставить под угрозу отношения с США. Заявление главы немецкого правительства появилось на фоне того, как президент США Дональд Трамп вновь резко раскритиковал НАТО за то, что, по его словам, Альянс не оказал поддержки в вопросе Ормузского пролива.




Источник: https://www.welt.de/politik/ausland/article69e22cac1c16f61f42537575/zukunft-der-allianz-nato-chef-rutte-fordert-ein-staerkeres-europa-und-sieht-deutschland-als-vorbild.html
