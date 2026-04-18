Действительно ли пришло время готовиться к выходу США из НАТО: Рютте сделал важное заявление

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что считает маловероятным выход США из Североатлантического альянса. Как передает портал "Комментарии", об этом генсек рассказал в интервью Welt am Sonntag.

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

Это заявление Рютте прозвучало на фоне постоянной критики со стороны президента США Дональда Трампа в адрес НАТО из-за нежелания помочь ему в войне против Ирана.

"Я не вижу вероятности того, что США покинут НАТО", – заявил генсек Альянса.

Однако он уточнил, что очевидно: нам нужна "более сильная Европа в рамках более сильного НАТО".

По словам Марка Рютте, президент Трамп явно разочарован некоторыми членами НАТО и его разочарование даже можно понять.

С целью лучшей защиты Европы он призвал к укреплению оборонной промышленности.

"Это имеет решающее значение для поддержания нашей сдерживающей силы и обороны", – добавил генеральный секретарь НАТО.

Рютте подчеркнул, что в инвестициях в оборонную промышленность нет ничего плохого.

"Скажите своим банкам и пенсионным фондам, что они могут инвестировать в оборону. Оборонная промышленность играет центральную роль, чтобы мы могли продолжать жить в безопасности", – отметил генсек.

Он также добавил, что ядерная защита Европы со стороны США не вызывает сомнений.

