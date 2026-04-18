Чи справді час готуватися до виходу США з НАТО: Рютте зробив важливу заяву

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що вважає малоймовірним вихід США із Північноатлантичного альянсу. Як передає портал "Коментарі", генсек розповів в інтерв'ю Welt am Sonntag.

Ця заява Рютте прозвучала на тлі постійної критики з боку президента США Дональда Трампа на адресу НАТО через небажання допомогти йому у війні проти Ірану.

"Я не бачу ймовірності того, що США покинуть НАТО", — заявив генсек Альянсу.

Однак він уточнив, що очевидно: нам потрібна "сильніша Європа в рамках сильнішого НАТО".

За словами Марка Рютте, президент Трамп явно розчарований деякими членами НАТО, і його розчарування навіть можна зрозуміти.

З метою найкращого захисту Європи він закликав до зміцнення оборонної промисловості.

"Це має вирішальне значення для підтримки нашої стримуючої сили та оборони", – додав Генеральний секретар НАТО.

Рютте наголосив, що в інвестиціях в оборонну промисловість немає нічого поганого.

"Скажіть своїм банкам та пенсійним фондам, що вони можуть інвестувати в оборону. Оборонна промисловість відіграє центральну роль, щоб ми могли продовжувати жити у безпеці", – зазначив генсек.

Він також додав, що ядерний захист Європи з боку США не викликає сумнівів.

