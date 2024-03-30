Действительно ли РФ готовит нападение на страну НАТО: в Альянсе сообщили об уровне угрозы

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Марьян Ощановский
Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что пока нет явных признаков подготовки Россией вторжения в любую из стран Альянса.
Альянс готовится к агрессии РФ. Фото из открытых источников
Адмирал рассказал, как будет действовать НАТО, если Россия станет поддерживать сепаратистов в одной из стран Балтии.
Роб Бауэр также заявил, что НАТО не боится возвращения Дональда Трампа в Белый дом.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что РФ целенаправленно терроризирует мирные украинские города ракетными обстрелами и ударами беспилотниками и запугивает украинцев, распространяя вымышленные фейки, чтобы заставить Украину капитулировать перед российской армией. Отказ Украины от продолжения борьбы – ключевая цель российского диктаторского режима Владимира Путина, убежден глава Офиса президента Андрей Ермак. Украинским властям известны все планы России, а потому они обязательно провалятся.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики продолжают наступательные действия на Авдеевском направлении в Донецкой области, пытаясь обнаружить слабые места в украинской обороне, сообщил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. По словам офицера ВСУ, ежедневно россияне также совершают атаки в районе населенного пункта Бердичи.
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