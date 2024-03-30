Действительно ли РФ готовит нападение на страну НАТО: в Альянсе сообщили об уровне угрозы

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что пока нет явных признаков подготовки Россией вторжения в любую из стран Альянса.

Альянс готовится к агрессии РФ. Фото из открытых источников

"Не думаю, что существует прямая угроза. Проблема в том, что амбиции России простираются дальше Украины. Мы это знаем, поэтому Альянс должен стать более готовым", — сказал Роб Бауэр.

Адмирал рассказал, как будет действовать НАТО, если Россия станет поддерживать сепаратистов в одной из стран Балтии.

"Если что-то такое произойдет, то это ответственность страны – позаботиться о своей безопасности. Если мы говорим о гибридных операциях, то, например, Латвии придется на это реагировать. Конечно, если Латвия захочет начать консультации с другими странами-участницами, как предусмотрено статьей 4, это возможно. Мы будем об этом говорить и договариваться, как реагировать", — рассказал чиновник НАТО.

Роб Бауэр также заявил, что НАТО не боится возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что РФ целенаправленно терроризирует мирные украинские города ракетными обстрелами и ударами беспилотниками и запугивает украинцев, распространяя вымышленные фейки, чтобы заставить Украину капитулировать перед российской армией. Отказ Украины от продолжения борьбы – ключевая цель российского диктаторского режима Владимира Путина, убежден глава Офиса президента Андрей Ермак. Украинским властям известны все планы России, а потому они обязательно провалятся.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики продолжают наступательные действия на Авдеевском направлении в Донецкой области, пытаясь обнаружить слабые места в украинской обороне, сообщил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. По словам офицера ВСУ, ежедневно россияне также совершают атаки в районе населенного пункта Бердичи.