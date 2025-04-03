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Действительно ли США намерены покинуть НАТО: что Рубио заявил европейцам

Марко Рубио попытался успокоить Европу

сегодня, 14:22
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Кравцев Сергей

США не думают о том, чтобы принимать решение о выходе из НАТО. Однако у Вашингтона есть условие, а именно – страны-члены Альянса должны увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП — то есть значительно больше, чем сейчас тратит Вашингтон. Об этом во время выступления на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Действительно ли США намерены покинуть НАТО: что Рубио заявил европейцам

США и НАТО. Фото из открытых источников

"Помните о том, что США – это часть НАТО и мы такие же активные, как и были раньше при всей той истерии, которая происходит в масс-медиа в мире", — сказал госсекретарь.

По его словам, президент США Дональд Трамп "четко заявил", что он поддерживает НАТО. 

"Мы собираемся остаться в НАТО. Он ясно дал это понять", — заявил Марко Рубио.

В то же время топ-дипломат США вновь напомнил о важных требованиях США к членам Альянса увеличить расходы на оборону.

"Мы должны выйти именно на реалистичный путь обязательств со стороны всех стран-членов НАТО увеличить до 5% оборонные расходы", — заявил госсекретарь. Он отметил, что это должно произойти не за один год, но надо "идти по реалистическому пути".

По его словам, президент США заявил в первой каденции и второй каденции подтвердил, что он не против НАТО. "Он против НАТО, у которой нет сил и средств, которые не могут выполнять свои обязательства", — добавил Рубио.

Госсекретарь добавил, что происходящее в мире в последние годы "только напоминает нам о том, что должна быть мощная сила как фактор сдерживания".

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