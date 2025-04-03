Действительно ли США намерены покинуть НАТО: что Рубио заявил европейцам

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Кравцев Сергей
США не думают о том, чтобы принимать решение о выходе из НАТО. Однако у Вашингтона есть условие, а именно – страны-члены Альянса должны увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП — то есть значительно больше, чем сейчас тратит Вашингтон. Об этом во время выступления на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе заявил госсекретарь США Марко Рубио.
США и НАТО. Фото из открытых источников
По его словам, президент США Дональд Трамп "четко заявил", что он поддерживает НАТО.
В то же время топ-дипломат США вновь напомнил о важных требованиях США к членам Альянса увеличить расходы на оборону.
По его словам, президент США заявил в первой каденции и второй каденции подтвердил, что он не против НАТО. "Он против НАТО, у которой нет сил и средств, которые не могут выполнять свои обязательства", — добавил Рубио.
Госсекретарь добавил, что происходящее в мире в последние годы "только напоминает нам о том, что должна быть мощная сила как фактор сдерживания".
Читайте также на портале "Комментарии" — США пока держат в секрете свою позицию относительно будущих отношений НАТО с Россией. Из-за этого Альянс вынужден отложить обсуждение стратегических решений. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Euractiv".
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