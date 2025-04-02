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НАТО откладывает принятие стратегических решений: с чем тянут США

По информации СМИ, США сдерживают обсуждение будущих отношений НАТО с Россией

сегодня, 12:42
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Кравцев Сергей

США пока держат в секрете свою позицию относительно будущих отношений НАТО с Россией. Из-за этого Альянс вынужден отложить обсуждение стратегических решений. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Euractiv".

НАТО откладывает принятие стратегических решений: с чем тянут США

НАТО. Фото: из открытых источников

Отмечается, что страны-члены НАТО были намерены пересмотреть свою стратегию в отношении России, однако все дискуссии на эту тему поставлены на паузу из-за неясного результата мирных переговоров между США, Россией и Украиной. Об этом рассказали несколько дипломатических источников.

В прошлом году лидеры 32 стран Альянса заявили, что хотят выдать новый стратегический подход к России, учитывая те изменение в сфере безопасности, которые произошли в прошлых годы.

Ожидалось, что соответствующие рекомендации будут представлены на саммите в Гааге в июле 2025 года. Саммит должен был стать ключевым моментом в отношениях НАТО и Москвы после их окончательного разрыва в феврале 2022 года. Однако нынешние переговоры между США, Украиной и Россией поставили этот процесс на паузу.

"Мы не говорим об этом", — заявил источник Euractiv.

Он добавил, что пока нет ясности, какой будет стратегия Вашингтона.

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Также издание "Комментарии" сообщало – не секрет, что россиянам во многом удалось захватить ряд украинских территорий в 2024 году именно благодаря своей тактики "засыпания" позиций ВСУ КАБами. Теперь же в НАТО придумали варианты противодействия российским КАБам. Об этом сообщает военный портал Defence Express.




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Источник: https://www.euractiv.com/section/defence/news/us-keeps-nato-allies-in-the-dark-on-russia-relations/
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