Действительно ли Украине стоит забыть о НАТО: как понимать резкое заявление Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине следует забыть о вступлении в НАТО. Ведь, вероятно, именно из-за желания страны стать членом Альянса Владимир Путин решил начать войну. Еще раньше президент Владимир Зеленский заявил, что Словакия, Венгрия, Германия и США категорически против членства Украины в Альянсе. Что означает заявление Трампа? Действительно ли теперь о членстве в НАТО Украине в ближайшие годы точно придется забыть? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Членство Украины в НАТО

Украина должна адаптировать свою стратегию к новым реалиям

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко отметил, что заявление Дональда Трампа о том, что Украине следует забыть о вступлении в НАТО, отражает его традиционный изоляционизм и скептическое отношение к Альянсу.

Эксперт напомнил, что еще во время своей первой каденции Трамп неоднократно заявлял, что США не должны нести главное бремя европейской безопасности, а союзники должны больше заботиться о собственной обороне. Теперь, вернувшись к власти, Трамп, похоже, будет придерживаться той же линии, которая будет оказывать непосредственное влияние на перспективы членства Украины в НАТО.

"В то же время следует учитывать, что даже при отсутствии Трампа препятствия на пути в Альянс остаются, а их причины не только американские, но и общеевропейские (позиция Венгрии и Германии). Основные факторы такой позиции – опасение эскалации конфликта с Россией, изменение политических приоритетов европейских правительств и общая стратегия НАТО, которая ограничивается военной помощью, но не готовностью к прямому привлечению", – отметил Игорь Петренко.

Он отмечает, что отдельно следует отметить манипулятивность утверждения Трампа о том, что война началась из-за желания Украины стать членом НАТО. На самом деле российская агрессия имеет гораздо более глубокие причины – имперские амбиции Владимира Путина и его стремление уничтожить украинскую государственность. НАТО использовалось как повод для вторжения, но не являлось его единственной причиной.

"Заявление Трампа фактически закрепляет текущий статус-кво: формальное членство Украины в НАТО в ближайшие годы остается маловероятным. В то же время, это не означает, что Киев должен отказаться от стратегического сотрудничества с Альянсом. Напротив, приоритетами Украины есть следующие шаги. Во-первых, усиление двусторонних соглашений о безопасности с ключевыми странами НАТО, включая США, Великобританию, Францию, Польшу и Германию. Во-вторых, ориентация на "израильскую модель" безопасности, предполагающая развитие мощного собственного оборонного потенциала при сохранении стратегического партнерства с Западом. Главный акцент должен быть сделан не на формальном членстве, а на практическом уровне сотрудничества с партнерами. В-третьих, продолжение интеграции в европейскую архитектуру безопасности через механизмы сотрудничества с НАТО и ЕС", – отметил эксперт.

Подытоживая Игорь Петренко, отметил, что хотя заявление Трампа является серьезным сигналом об изменении тональности Вашингтона, оно не означает прекращения поддержки Украины или окончательное закрытие дверей в НАТО.

"Украина должна адаптировать свою стратегию к новым реалиям, расширять двусторонние гарантии безопасности и укреплять собственную обороноспособность, продолжая движение по евроатлантической интеграции", – считает эксперт.

Неизвестно, что дальше ждет НАТО

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин считает, что заявление президента США Дональда Трампа укладывается в ту картину мировосприятия, которой руководствуется сейчас действующая американская администрация, а также часть западных политиков.

"Эта картина называется реализм. То есть, суть её в том, что есть великие страны с их военными и другими потенциалами. Великие страны, условно, договариваются терпеть друг друга на определенных правилах, а малые и средние государства должны вписаться в те алгоритмы, которые созданы великими странами. И, по сути, история вступления Украины в НАТО, как мне как кажется, сейчас оказалась во многом как бы в плену этого реалистского прозрения, которое сейчас есть в Вашингтоне. То есть, где считают, что, грубо говоря, НАТО, как коллективный инструмент безопасности для Америки очень дорог и Европа недостаточно платит за поддержку этой коллективной безопасности. А вопрос с Украиной, которая не является членом НАТО, вообще стоит решать за пределами этих механизмов. Вот мы и видим, что эту позицию сейчас пытается Дональд Трамп реализовать. Более того, мы видим, что у Трампа в принципе готовы и хотят некой быстрой сделки по окончанию российско-украинской войны, и поэтому получается, что вопрос НАТО Трамп и его администрация вообще готовы закрыть", – отметил эксперт.

По его словам, логично, что со стороны Киева и ряда европейских столиц такая позиция вызывает определённые вопросы. Ведь непонятно тогда, как вообще быть с получением любых гарантий безопасности, как тогда выстраивать свою модель безопасностного существования после окончания войны.

"Насколько я вижу, сейчас не просматривается какой-то рабочей модели по гарантиям безопасности вне НАТО. Есть только на уровне обсуждения тема с миротворцами, а американцы, исходя из тех переговоров, которые они веду с Россией, вопрос членства Украины в НАТО готовы не обсуждать. Исходя из этого всего складывается мнение, что в администрации Трампа достаточно своеобразные отношения к коллективным институтам и НАТО в том числе. Не зря же они очень часто поднимают вопрос того, что эти институты должны США давать больше или те же европейские страны должны платить больше. И, что США уже не готовы быть таким щедрым гегемоном на эти институты. Так что тут ещё открытый вопрос, что дальше ждёт НАТО и будет ли вообще этот альянс работать в том формате, в каком он работал до этого. Ведь неизвестно, что может произойти, если США начнут менять свой подход к НАТО и вообще к европейской безопасности и будут не готовы больше инвестировать сюда", – подытожил Алексей Якубин.

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