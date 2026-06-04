Дрон Путина встревожил НАТО: к чему теперь готовят восточный фланг

Инцидент с российским ударным беспилотником, который атаковал многоэтажный дом в румынском городе Галац, заставил страны НАТО ускорить подготовку к усилению обороны на восточных рубежах Альянса. Об этом заявила министр иностранных дел Румынии Оана Цою.

НАТО. Фото: из открытых источников

По ее словам, союзники уже обсуждают дополнительные меры по укреплению противовоздушной обороны вдоль границы с Украиной и на всем восточном фланге НАТО. Речь идет не только о новых радарах, но и о расширении возможностей авиации, а также современных технологиях обнаружения и перехвата беспилотников.

Глава румынской дипломатии подчеркнула, что Бухарест еще до инцидента передал партнерам перечень приоритетных потребностей в сфере безопасности. Однако произошедшая атака стала дополнительным аргументом в пользу ускоренного развертывания новых средств наблюдения и реагирования.

Среди рассматриваемых вариантов – увеличение количества самолетов, участвующих в миссиях НАТО по патрулированию воздушного пространства, а также расширение радиолокационного покрытия для своевременного обнаружения низколетящих целей.

По словам Цою, Франция уже ведет консультации относительно дополнительной поддержки в сфере радиолокационных технологий и воздушного мониторинга. Готовность усилить свое участие также выразили Великобритания, Италия и Испания.

В Бухаресте подчеркивают, что речь идет не только о безопасности Румынии. После серии инцидентов у границ Альянса страны НАТО все чаще рассматривают восточный фланг как единое пространство обороны, требующее дополнительных ресурсов и координации.

Румынский министр отметила, что аналогичные консультации ведутся со странами Балтии и другими государствами региона. В Альянсе растет понимание того, что угрозы со стороны российских дронов требуют новых подходов к защите воздушного пространства, особенно в районах, расположенных рядом с зоной войны в Украине.

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